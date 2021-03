Os efeitos silenciosos da covid-19; febre de IPOs e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fadiga, falta de ar e perda do olfato: os efeitos silenciosos da covid-19

A ciência ainda não sabe por que algumas pessoas continuam a ter os sintomas do coronavírus mesmo depois de recuperadas. Consequências acontecem apesar da idade, gênero e nível de gravidade da doença

Febre de IPOs: 12 companhias devem definir preço até semana que vem

É o maior número concentrado desde 2000, segundo a Bloomberg; Intelbras, Mobly e Mosaico abrem o período de estreias do mês

Insumo da CoronaVac chega ao Brasil: a vacinação vai decolar?

Com esse carregamento, o Instituto Butantan conseguirá produzir 8,6 milhões de doses da vacina no país e ajudar a ampliar o processo de imunização dos brasileiros

Como um dos homens mais ricos do mundo se afundou no short squeeze da prata

Bunker Hunt levou o preço do metal a patamares nunca mais alcançados, e sofreu duras consequências

No radar: PMIs, produção da Petrobras, balanços e o que mais move o mercado

Resultados positivos impulsionam altas no mercado internacional; Alphabet dispara mais de 7% no pré-mercado

Santander anuncia prejuízo de 8,7 bilhões de euros em 2020

No quarto trimestre, o banco teve um lucro líquido de 277 milhões de euros, abaixo dos € 526 milhões projetados pelos analistas

SP cobra verba do Ministério da Saúde para financiar 4,3 mil leitos de UTI

Segundo a gestão paulista está pendente a liberação de verba para 4.351 vagas e o Ministério da Saúde só manteve financiamento para manter 11,4% dos leitos para covid

Congresso abre trabalhos legislativos de 2021 nesta quarta-feira

O evento deve contar, pela primeira vez, com a presença do presidente Jair Bolsonaro

México autoriza uso emergencial da vacina Sputnik V

Antes da autorização, o presidente mexicano já havia anunciado que o país concordou em comprar 24 milhões de doses da vacina Sputnik V

Jeff Bezos anuncia que deixará de ser CEO da Amazon

Bezos continuará na empresa, em outro cargo executivo. Andy Jassy, atual CEO da AWS, assume o posto

Microsoft pode ocupar espaço se Google abandonar o mercado australiano

Nova legislação que obrigaria o Google a pagar por notícias exibidas nas buscas está por trás do embate

Google e Amazon divulgam resultados; Veja a tendência para os respectivos BDRs

Segundo o analista da EXAME Research, Bernardo Carneiro, a competição das duas gigantes no segmento de computação em nuvem só deve aumentar

Volvo: resultados promissores num 2020 difícil. Um dos motivos: a agenda ESG

Montadora apresentou na madrugada desta quarta os resultados financeiro de 2020; relembre atuação ESG da marca e planos verdes para o Brasil

Preços de imóveis sobem em janeiro, segundo o índice Fipezap

Avanço foi impulsionado pelo aumento dos preços em 13 das 16 capitais monitoradas

Política e mundo

Biden cria força-tarefa para tentar unir famílias de imigrantes separadas

O presidente Joe Biden assinou ordens executivas que mudam a política de imigração imposta por seu antecessor, Donald Trump

Os principais julgamentos do STF em 2021 que impactam a economia

O Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos em plenário nesta quarta-feira, 3. O presidente da corte, Luiz Fux, definiu a pauta sessões do primeiro semestre

Lira anuncia acordo para composição da Mesa Diretora da Câmara

Após ter anulado o registro do bloco partidário de apoio a Baleia Rossi (MDB-SP), o presidente da Casa negociou uma nova composição com as bancadas

Enquanto você desligou…

20 frases de Jeff Bezos que marcaram os 27 anos de liderança na Amazon

A notícia da saída de Bezos como CEO da companhia chegou na tarde desta terça-feira, 3, mesmo dia em que o balanço da empresa – positivo – foi divulgado

Startup MindMiners, de pesquisas de opinião, recebe aporte de R$6 mi

A empresa tem uma rede social em que mais de 2 milhões de brasileiros avaliam produtos e respondem questionários. Entre seus clientes estão marcas como Ambev, Nestlé, McDonald's e Hersheys

Protótipo de foguete da SpaceX explode ao aterrissar; veja vídeo

Fundador da empresa, Elon Musk, manteve-se em silêncio nas redes sociais, após anunciar na noite de ontem que ficaria "fora do Twitter por um tempo"

LeBron vai entrar no clube dos atletas que ganharam US$ 1 bilhão; quem mais entrou?

Mas ele não deve ingressar em outro time seleto, o dos esportistas que faturaram US$ 100 milhões em um único ano - vão faltar US$ 4,6 milhões

Mega-Sena pode pagar R$ 25 milhões nesta quarta-feira; veja como apostar

Se apenas um apostador levar o prêmio e aplicar todo o valor na caderneta de poupança, receberá R$ 28,9 mil de rendimento no primeiro mês

Agenda

Nesta quarta-feira (3), será divulgado no Brasil o O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de janeiro. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo.

Na Zona do Euro, serão publicadas as atas da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que pode dar indícios das decisões futuras do órgão. Também será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de janeiro, que libera os dados da produção industrial no mês de janeiro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Uma marca não é mais o que nós dizemos que é, e sim o que os consumidores dizem uns aos outros sobre o que ela é” — Scott Cook.

Exame Flash

