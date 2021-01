Os carros que mais desvalorizaram em 2020, segundo a KBB

Entre os 10 carros mais vendidos em 2020, conforme o ranking da associação das concessionárias Fenabrave, o que mais desvalorizou no período foi o Ford Ka: o modelo registrou decréscimo de 13,51% no seu valor. É o que aponta levantamento da Kelley Blue Book Brasil (KBB), empresa especializada em pesquisa de preços de veículos novos e usados.

Para elaborar a lista, a KBB calculou uma média aritmética por modelo, considerando apenas as versões com ano modelo 2020, entre janeiro e dezembro do ano passado. Portanto, comparou-se o preço de um carro 0 km de janeiro de 2020 com o preço de revendedor de dezembro de 2020, ambos calculados pela empresa.

O Chevrolet Onix aparece como único veículo da lista que obteve uma valorização entre seu preço 0 km de janeiro e seu valor de usado em dezembro. As razões têm a ver com o contexto atípico de aumento de preços de carros 0 km em 2020, o que acabou provocando um “efeito elástico” nos valores praticados no mercado de usados, valorizando alguns modelos.

Veja a seguir a tabela com a desvalorização dos 10 carros mais vendidos de 2020:

Modelo Variação Chevrolet Onix 1,84% Volkswagen T-Cross -0,61% Fiat Argo -2,85% Renault Kwid -4,57% Chevrolet Onix Plus -4,92% Jeep Renegade -6,31% Hyundai HB20 -8,85% Volkswagen Gol -8,85% Jeep Compass -11,59% Ford Ka -13,51%

A KBB Brasil utiliza tecnologias de análise de dados e big data para produzir os levantamentos de precificação de veículos novos e usados. O processamento é realizado por um algoritmo alimentado semanalmente por uma base com mais de 800 mil informações de preços de diferentes fontes do mercado.

Todos os dados são avaliados diariamente por uma análise de uma equipe de especialistas para garantir a validação. Todos os preços da KBB Brasil são públicos e podem ser consultados gratuitamente no site.