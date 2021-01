Os bancos com mais reclamações, segundo o Banco Central

O Inter e o Itaú lideram a lista dos bancos com os maiores índices de reclamações no quarto trimestre de 2020, consideradas as dez maiores instituições financeiras do país (Inter, Itaú, Caixa, Santander, BB, Bradesco, Votorantim, Midway, Banco do Nordeste e Nubank). O ranking é divulgado trimestralmente pelo Banco Central.

O Inter registrou um índice de 111 pontos e, o Itaú, de 31 pontos. A Caixa aparece na sequência, com 30,85. Já o Santander tem índice de 29,91 pontos.

O índice de reclamação é calculado pelo BC e leva em consideração a quantidade de reclamações procedentes recebidas por cada instituição em proporção à sua quantidade de clientes (o número de reclamações é multiplicado por 1.000.000 e dividido pelo total de clientes).

Veja abaixo as instituições financeiras mais reclamadas no quarto trimestre entre as 10 maiores, de acordo com o BC:

Banco Índice de reclamações Reclamações procedentes Total de clientes Inter 111,52 900 8,069,837 Itaú 31 2.594 83,674,760 Caixa 30,85 4.442 143,971,402 Santander 29,91 1.524 50,947,844 BB 22,63 1.562 69,012,481

Bancos menores

Já a líder de reclamações no quarto trimestre entre as instituições do grupo secundário é a Facta Financeira, cujo índice de reclamações no trimestre foi de 1.833,37 pontos, de acordo com o BC. A financeira é seguida pelo C6 Bank (1.779,55 pontos) e o Pan (655,60 pontos).

Veja abaixo as instituições financeiras mais reclamadas no quarto trimestre entre as menores, de acordo com o BC:

Banco Índice de reclamações Reclamações procedentes Total de clientes Facta Financeira 1.833,37 201 109,634 C6 Bank 1.779,55 7.802 4,384,238 Banco Pan 655,6 4.643 7,081,960 Paraná Banco 467,08 225 481,712 Safra 376,1 1.144 3,041,720 Máxima 332,74 35 105,185 BNP Paribas 274,08 692 2,524,748 BMG 265,22 1.605 6,051,361 Digimais 237,78 64 269,148 Daycoval 223,76 268 1,197,696

Reclamações por assunto

Os principais motivos de reclamações foram oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada (10 mil reclamações); irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade dos serviços relacionados a operações de crédito e serviços relacionados a cartões de crédito.

O C6 Bank e o Pan lideram entre as reclamações de oferta inadequada de crédito consignado, respondendo por 80% do total de reclamações. Já sobre irregularidade em operações de crédito a Caixa é a primeira do ranking, com 770 reclamações, seguidas pelo C6 Bank e o Banco Pan.

Em relação a reclamações sobre irregularidade em serviços relacionados a cartão de crédito, o banco Pan registra 849 queixas e é seguido pelo Itaú (416) e BB (227).