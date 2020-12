Mutação do vírus é principal risco para mercados globais, dizem investidores

A forte recuperação nos preços de ativos globais desde o início de novembro trouxe junto uma expectatuva de otimismo para os mercados em 2021. Mas isso não signfica que não existam riscos significativos no horizonte. Uma pesquisa recém-concluída e divulgada pelo Deutsche Bank apontou as principais ameaças na visão de cerca de mil investidores.

O principal risco apontado — a pesquisa contou com múltiplas respostas por parte dos 984 entrevistados — é a possibilidade de o novo coronavírus sofrer mutações que o tornem capaz de driblar as respostas de imunidade esperadas com as vacinas aprovadas e em desenvolvimento. Esse risco foi mencionado por quase 40% dos investidores.

A seguir, com cerca de 35% das respostas, veio o risco de que as vacinas aprovadas comecem a causar efeitos colaterais sérios nos pacientes — vale lembrar que o tempo padrão de duração dos testes com vacinas foi encurtado de anos para meses por causa da urgência em obter antídotos contra a pandemia mais letal em um século.

A terceira e maior ameaça na opinião de investidores, com 34% das menções, é que a parcela da população que se recuse a ser vacinada seja tão expressiva que isso prejudique a o movimento de retomada da economia e de normalização da vida das pessoas.

Apenas depois das três ameaças relacionadas com a vacina surgem aquelas que dizem respeito à economia e aos negócios em si. O temor de que uma suposta bolha das ações das empresas de tecnologia estoure e arraste consigo os mercados globais foi o quarto maior risco, sendo mencionado por 34% dos investidores consultados pelo Deutsche Bank.

Por fim, completando o top 5, com cerca de 25% das respostas, veio o risco de que os bancos centrais em diferentes países reduzam os estímulos monetários à economia cedo demais, antes que a recuperação seja sustentável.