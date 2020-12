Os 10 fundos imobiliários mais buscados no Google neste ano

2020 será lembrado também como o ano em que fundos de investimento imobiliários, os FIIs, se confirmaram como um dos ativos mais populares entre investidores pessoa física. O número de investidores cresceu 76% entre o fim de 2019 e o fim de novembro passado, segundo dados da B3: passou de 645.000 investidores para 1,136 milhão em 11 meses.

O volume total negociado cresceu 50%, saltando de 32,2 bilhões de reais em 2019 para 48,7 bilhões de reais neste ano até novembro. Diante de tamanho interesse, alguns fundos atraíram maior atenção de novos e estabelecidos investidores, segundo revela um levantamento da EXAME Research feito pelo analista Danilo Barbosa.

Os três fundos mais buscados foram o Maxi Renda (MXRF11), o BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) e CSHG Logística (HGLG11), respectivamente da XP Investimentos, do BTG Pactual (do mesmo grupo dono da EXAME) e do Credit Suisse.

O primeiro investe majoritariamente em crédito imobiliário por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); o segundo, em cotas de outros fundos imobiliários; e o terceiro, em galpões logísticos, sendo um fundo de tijolo.

“O volume pode ser explicado de maneira ampla, pela quantidade de cotistas ou até mesmo em razão de casos específicos acontecidos ao longo do ano, que podem ter causado a disparada de buscas”, afirma Barbosa.

Veja a seguir os dez fundos imobiliários mais buscados ao longo de 2011:

Os 10 dez fundos imobiliários mais buscados em 2020: Os valores são calculados em uma escala de 0 a 100 na qual 100 é o FII mais buscado, com maior popularidade. Um FII com fator 50 tem a metade das buscas do FII com 100 Os 10 dez fundos imobiliários mais buscados em 2020: Os valores são calculados em uma escala de 0 a 100 na qual 100 é o FII mais buscado, com maior popularidade. Um FII com fator 50 tem a metade das buscas do FII com 100

Como apontado pelo analista da EXAME Research, os fundos mais buscados no Google guardam como semelhança o fato de que estão entre aqueles com maior número de cotistas de todo o segmento no país. Os seis primeiros da lista possuem mais de 200.000 cotistas.

Oito dos dez fundos imobiliários mais buscados ao longo de 2020 estão entre os dez com maior volume médio diário de negociaçao na B3, sugerindo uma correlação entre negociação e buscas. O líder em negociação foi o XP Logística (XPLG11), com média diária de 8,1 milhões de reais neste ano, seguido pelo CSHG Logística, com 7,46 milhões de reais. Em comum, são dois fundos que ainda não recuperaram as perdas da pandemia.

A análise dos últimos 12 meses encerrados em novembro revela que a liderança na preferência e no interesse dos investidores, construída ao longo dos últimos anos, não foi acompanhada necessariamente de maiores rendimentos no ano da pandemia.

Apenas um fundo, o Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11), apareceu nas duas listas, de buscas (em oitavo lugar) e de rendimento (em segundo entre os fundos que fazem parte do Ifix, com alta de 37,2% em 12 meses).

Veja abaixo os 10 fundos imobiliários mais buscados em 2020 com os respectivos números de cotistas: