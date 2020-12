Os 10 carros que mais desvalorizaram em 2020

A pandemia do coronavírus fez com que 2020 fosse um ano sem precedentes. A indústria automotiva também sentiu esses efeitos, principalmente por causa da paralisação das fábricas e da queda das vendas. Com o mercado de veículos novos parado, os preços de revenda também ganharam um comportamento atípico.

Os modelos que têm pouca presença de mercado — ou seja, cujas vendas não são volumosas — foram os que sofreram mais nesse contexto de vendas de modelos novos praticamente no zero a zero.

De acordo com um levantamento da Kelley Blue Book Brasil (KBB), empresa de pesquisa de preços do mercado automotivo, entre os 10 carros que mais perderam valor de revenda em 2020 apenas três não são do chamado segmento premium. Trata-se da Fiat Weekend, modelo que saiu de linha ainda no começo do ano, do Citroën C4 Lounge, que também deve deixar de ser comercializado nas concessionárias, e do Suzuki Jimny Sierra, modelo que vendeu pouco mais de 1.000 unidades no ano.

Veja abaixo a lista dos 10 carros que mais desvalorizaram em 2020: