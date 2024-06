Uma reunião de MIL mulheres para mudar os parâmetros do mercado financeiro e da Faria Lima

Faz uma semana que fizemos mais uma edição do Women in Finance acontecer, e eu ainda não consegui processar o quanto foi impactante. Mas é normal ainda estar extasiada, afinal, nós superamos muitas marcas: foram mais de MIL mulheres reunidas para falar sobre mercado financeiro, carreira, dinheiro e sucesso em um evento completamente fora da rota da Faria Lima. Foi gigante.

Esse número por si só já impacta. Mas também foram mais de 14 horas de conteúdo, 9 painéis de discussão, mais de 30 palestrantes, além de dezenas de empresas gigantes do mercado financeiro dando apoio e patrocínio para que tudo acontecesse.

Não consigo parar de olhar para esses números e me orgulhar de tudo o que a Fin4She construiu. Lá em 2019, quando eu senti que precisava me reunir com mulheres para trocar experiência, eu não imaginava que chegaríamos a tanto. Que bom que a minha imaginação não era o limite e que conseguimos fortalecer e unir o universo de mulheres no mercado financeiro.

Em um cenário de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, reunir mil mulheres e dezenas de empresas gigantes para construir um mercado financeiro mais sustentável é sinônimo de muita potência.

O Women in Finance 2024 foi repleto de discussões profundas e oportunidades valiosas de networking, todas voltadas para fortalecer a presença e a influência das mulheres no mercado financeiro. Alguns dos temas que guiaram essa noite foram:

a longevidade feminina e a necessidade de nos reinventarmos;

a força e o impacto da she economy;

quais habilidade mais buscadas em líderes protagonistas;

como oferecer escuta às mulheres, muito além de apenas dar uma voz;

onde encontrar o sucesso, na jornada ou no destino final;

como colocar a inovação em ação;

quais são as oportunidades de carreiras femininas nos investimentos;

a importância do pioneirismo;

a necessidade urgente de as mulheres assumirem a sua gestão financeira e patrimonial.

O Women in Finance 2024 foi uma força transformadora para mil mulheres. Mais do que um evento, o Women in Finance é um movimento, uma rede de conexões e uma celebração da potência feminina em um setor que tradicionalmente é dominado por figuras masculinas.

Apesar de o evento já ter acontecido, a Jornada Online do Women in Finance continua até o fim do ano, e é gratuita e totalmente acessível. Nós organizamos uma programação com trilhas online, masterclasses e videocasts com grandes nomes do mercado para te ajudar a impulsionar sua carreira. É a chance de continuar aprendendo com grandes líderes e executivas.

Depois de tanto falar sobre transformação, nós decidimos transformar também o nosso evento. Como anunciamos na semana passada na FAAP, o Women In Finance vai mudar, e em 2025, nós vamos nos encontrar no FIN4SHE SUMMIT. Tomamos essa decisão porque queremos romper as fronteiras do mercado financeiro e expandir o nosso impacto para mulheres de todas as áreas.

Em breve, teremos mais detalhes, mas quem já quiser garantir a participação no FIN4SHE SUMMIT, a pré-venda dos convites está disponível aqui: https://www.sympla.com.br/evento/fin4she-summit-2025/2508291?referrer=www.fin4she.com.br

Que a gente possa continuar a fazer o que fazemos de melhor, com o apoio que recebemos, e transmitindo energia, conteúdo, e cuidado nos nossos eventos. Depois desses dias de reflexão, posso concluir que nós conseguimos criar uma CULTURA FIN4SHE, e, com ela, transformar uma parte do mercado financeiro.

Que a força feminina tão potente (e quase palpável nesse evento) crie conexões verdadeiras e contribua para um mundo corporativo ainda mais feminino! Agora é hora de celebrar, desconectar e descansar. Julho é o mês de aproveitar as férias, mas em agosto estaremos de volta com tudo!

Mas antes de finalizar, selecionamos algumas das milhares de fotos maravilhosas do Women in Finance 2024, mas para quem quiser conferir o álbum completo, basta acessar este link: https://www.fin4she.com.br/acervo