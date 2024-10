Inovação não é tecnologia: entenda como gerar resultados sendo uma líder inovadora

Quem ainda não ouviu falar sobre como a inteligência artificial e a sustentabilidade vão impactar os negócios e, consequentemente, a carreira das pessoas? Nos últimos anos, alguns macrotemas como esses ganharam destaque no mercado corporativo e, dentre eles, a inovação entrou em evidência.

Como ser uma empresa inovadora? Como inovar na sua carreira e não ficar para trás? Como usar a inovação em seu papel de líder? Conseguimos entender claramente que uma inteligência artificial que processa pedidos e gera conteúdos complexos (como ChatGPT ou o Gemini) são inovadores. Não há dúvidas. Mas, então, podemos considerar que inovação é tecnologia?

Definitivamente, não. “Inovação é muito mais sobre comportamento do que sobre tecnologia”. Foi essa a mensagem deixada por Aline Sun, fundadora da Boost Content, no Women in Finance (WIF) 2024 (deixo o painel completo no final deste texto para quem quiser aprender muito sobre o tema!).

De todas as chamadas “softs skills” a inovação é a que mais pode gerar dúvidas, porque, afinal, o que é ser inovador? Além disso, como transformar as ideias inovadoras em um plano de ação concreto e gerador de resultados?

Nossa percepção muda quando entendemos que ser inovador é exercer um conjunto de habilidades que podem ser aprimoradas ao longo do tempo. Ela envolve competências como associar, questionar, observar, conversar e experimentar. Inovação é você conseguir conectar as coisas e entender como isso se relaciona com qualquer parte da sua vida, profissional e pessoal.

Eventos de Inovação

Você sabe tudo que surge de inovação na sua indústria. E fora dela? Todos os dias, os consumidores de um setor são impactados pela inovação de outros segmentos.

O tema da inovação se tornou tão relevante no meio corporativo que hoje existem centenas de eventos pelo mundo para abordar tendências do agora e do futuro. Alguns deles são o South by Southwest (SXSW), o Rio Innovation Week, WebSummit, Febraban Tech, e o HackTown. Inclusive, é muito legal destacarmos o quanto o mercado nacional é avançado, com dezenas de eventos de inovação acontecendo todos os anos.

Participar desses fóruns de discussão é extremamente relevante para o crescimento profissional. Eles dão acesso exclusivo às novas tendências de inovação e tecnologia, além de permitir fazer networking com líderes de mercado e possíveis parceiros. Os grandes aprendizados surgem a partir das tendências discutidas por especialistas de diversas áreas, fornecendo insights práticos para transformar ideias em ações inovadoras. Essa experiência também inspira o desenvolvimento de novas habilidades e a adaptação às constantes mudanças do mercado.

Os eventos de inovação são:

um grande espaço curadoria para quem busca conhecimento;

um ambiente altamente criativo que estimula o aprendizado e a inovação

um encontro entre milhares de profissionais qualificados, criando um espaço rico para networking;

uma reunião de empresas realmente interessadas em liderar as transformações do mercado;

Um acesso direto às novas tendências em diversos mercados e indústrias.

Inovação: uma escolha estratégica da Fin4She

Como já falei algumas vezes por aqui, a Fin4She tem como objetivo ajudar a alavancar carreiras femininas e construir um mercado mais inclusivo para todos. Acreditamos que essa mudança só é possível através de iniciativas educativas, e por isso, somos um hub de curadoria que seleciona o melhor conteúdo do mercado em diversos temas

Como parte do nosso comprometimento com o desenvolvimento profissional, pessoal e financeiro da nossa comunidade, a Fin4She fechou uma parceria com a Boost Content, empresa que se dedica a transformar o ideal de inovação em resultados práticos, conectando líderes e executivos às inovações que fazem diferença em suas indústrias e além.

O resultado dessa colaboração são muitos conteúdos sobre inovação para ajudar mulheres a alavancarem suas carreiras com essa habilidade tão demandada pelo mercado. Para começar essa parceria tão rica, nós preparamos uma Masterclass exclusiva para a comunidade Fin4She que acontece no dia 29 de Outubro, às 9h.

O conteúdo será todo ministrado pela co-fundadora da Boost Content, Aline Sun, que traz uma bagagem enorme de experiência em como ser uma líder inovadora. A participação é gratuita, basta se cadastrar na plataforma da Fin4She NESTE LINK.

QUERO PARTICIPAR DA MASTERCLASS

Além da masterclass, a parceria da Fin4She com a Boost Content também está organizando uma experiência transformadora no maior festival de inovação do mundo: o SXSW 2025, que acontecerá de 7 a 12 de março, em Austin, nos Estados Unidos.

Eu tenho certeza que essa será uma oportunidade única para se conectar com o tema, explorar tendências emergentes e trazer insights valiosos para impulsionar sua carreira e sua empresa. Se você se interessar e quiser saber mais sobre essa experiência, inscreva-se aqui AQUI para receber o material completo com todos os detalhes sobre a viagem e a curadoria especial que preparamos para esse grupo exclusivo de mulheres.

Queremos juntas construir um mercado com líderes inspiradoras e inovadoras! Vamos juntas?

Assista ao painel Inovação em ação - Women In Finance 2024:

https://www.youtube.com/watch?v=zDXR18iWvHE&list=PL9zm7oTffpZZ23N5gmOe5GCsu8OBHax5t&index=12