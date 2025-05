Fin4She Summit 2025: inovação, liderança e conexões para mulheres que transformam o mercado

Quando eu lancei o Women in Finance, lá em 2019, o que me movia era um desejo simples, mas urgente: ver mais mulheres ocupando os espaços onde as grandes decisões financeiras são tomadas. Éramos poucas, espalhadas, e muitas vezes isoladas em ambientes ainda marcados por desigualdade e resistências. Mas sabíamos que, juntas, podíamos mudar isso.

O que aconteceu desde então superou qualquer expectativa. A cada edição, o Women in Finance crescia, se tornava mais potente. As conversas se aprofundaram, os temas se expandiram, e, principalmente, a comunidade floresceu.

Mulheres de todos os cantos, com histórias diversas e trajetórias inspiradoras, passaram a construir esse espaço conosco. Percebemos que aquele evento que nasceu com foco no mercado financeiro agora precisava se abrir para algo ainda maior: o futuro das mulheres em todas as frentes de poder, inovação e liderança.

E é assim que eu tenho o orgulho de dizer que nasce o Fin4She Summit.

Por que mudar?

A decisão de transformar o Women in Finance no Fin4She Summit foi, acima de tudo, uma resposta à força das mulheres que acreditaram nesse projeto desde o início. Entendemos que o impacto que queremos gerar vai muito além do sistema financeiro.

Queremos provocar mudanças profundas nas estruturas que moldam a sociedade, e isso só é possível se nos conectarmos com mulheres de todas as áreas que estão liderando suas vidas com intenção.

A nova proposta é mais ampla, mais ousada e mais conectada com o mundo real. O Fin4She Summit não é apenas um evento sobre finanças. É sobre visão, coragem, construção coletiva e impacto. É sobre colocar mulheres no centro das conversas mais importantes da atualidade.

Se você quer saber mais e garantir a sua presença nesse encontro de líderes, os ingressos estão disponíveis em nosso site. CLIQUE AQUI.

Uma experiência transformadora e inesquecível

Nos dias 16 e 17 de junho, o Fin4She Summit 2025 vai reunir mais de 1.500 mulheres líderes em dois dias de imersão total. São mais de 30 palestras exclusivas, 40 horas de conteúdo, palcos simultâneos, vivências interativas, networking de valor e muito mais.

Vamos falar sobre empreendedorismo, carreira, inovação, sustentabilidade, investimentos, influência digital, diversidade, marca pessoal, liderança global e tudo aquilo que nos move enquanto mulheres que querem deixar uma marca no mundo.

É um espaço para se inspirar, se desafiar, trocar experiências reais e fortalecer sua jornada com mulheres que vibram na mesma frequência que você. Porque não se trata apenas de palestras. Se trata de conexões que mudam o rumo das nossas histórias.

E temos patrocinadores importantes apoiando nosso evento como: Itaú, XP, BTG, Banco Pan, B3, Banco ABC, Morgan Stanley, Visa, Bridgewise, Ava Invest, UBS, TM Comunicações, entre outros.

Alguns destaques da programação:

Capital Feminino em Ação: Como Mulheres Estão Redefinindo o Futuro dos Negócios

Empreendedorismo Feminino: Do Zero ao Topo

Como Construir uma Marca Pessoal Poderosa no Digital

Como Executivas Estão Levando Sustentabilidade para o Resultado

Liderança em Tempos de Polarização

Investidores & Influenciadores: Como Criar Parcerias com Quem Move o Mercado

Carreira Global e Diversificação de Portfólio em Cenários Voláteis

Venture Capital, Private Equity e Novas Modalidades de Investimento

Como a Tecnologia Está Redefinindo o Tempo e as Decisões de Liderança

E tem muito mais! A programação completa está disponível no nosso site e você pode conferir aqui.

Confira algumas das participantes confirmadas:

Ana Karina Bortoni, Presidente do Grupo Silvio Santos

Marília Fontes, fundadora da Nord Investimentos

Regina Magalhães, diretora de negócios na Microsoft

Edu Lyra. Ceo do Instituto Gerando Falcões

Sigrid Guimarães, CEO na Alloc Gestão Patrimonial

Dirlene Silva, CEO da DS Estratégias de Educação e Inteligência Financeira

Jackellyne Santana, Head M&A no IFood

Laiz Carvalho, fundadora da Black Swan

Louise Barsi, sócia fundadora da AGF

Magali Leite, Especialista em Inovação e Sustentabilidade

Nina Silva, CEO no Movimento Black Money

Ana Matos, CMO do Banco Master

Ingrid Barth, CEO e Cofundadora na Pilotin

Geyze Diniz, Presidente do Conselho do Instituto Pacto Contra Fome

Patricia Bonaldi, Fundadora e Diretora Criativa na PatBo

E muitas outras mulheres que estão transformando o mercado com liderança, inovação e coragem. Cada painel foi pensado para provocar reflexão, troca e ação.

Garanta já a sua presença! Clique aqui.



Para quem é o Fin4She Summit?

Para você, que está construindo seu caminho com coragem e visão de futuro:

Para a executiva que quer subir mais um degrau e influenciar decisões estratégicas.

Para a empreendedora que quer escalar seu negócio e se conectar com investidoras.

Para a mulher que quer aprender a cuidar do seu dinheiro e assumir o controle da sua vida financeira.

Para quem quer entender o futuro do trabalho, da economia, da tecnologia — e seu papel em tudo isso.

Esse é um encontro para todas que estão prontas para protagonizar suas próprias histórias.

Venha ser parte dessa história

O Fin4She Summit é mais que um evento. É uma declaração de intenção. É sobre ocupar, liderar, influenciar. Sobre abrir caminhos para outras. Sobre ser parte de algo que você vai lembrar com orgulho no futuro.

Eu acredito profundamente que juntas podemos transformar o mercado, a economia e o mundo. E esse é o nosso momento.

Te espero lá!