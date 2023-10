Com o Women in Finance 2023, expandimos as fronteiras da Faria Lima, de São Paulo e do presencial

Há 4 anos, o Women in Finance (WIF) nasceu de uma dor pessoal, e com um tímido propósito de reunir mulheres do mercado financeiro para falar sobre os nossos desafios e oportunidades nessa área tradicionalmente tão masculina, mas ele se tornou algo que eu nunca poderia imaginar: um lugar de troca, de conexões e de muito conhecimento.

Nesta 4º edição, nós da Fin4She quisemos ir além. Buscamos expandir as fronteiras da Faria Lima, da cidade de São Paulo e do presencial. Com a intenção de incluir o maior número de mulheres possível nas discussões tão ricas que sempre surgem no WIF, organizamos a Jornada Online do Women in Finance 2023. Que já está no ar!

Está funcionando da seguinte forma:

Jornada Online

Temos uma jornada totalmente online e gratuita com vários videocasts que serão liberados todos os meses. O primeiro episódio já está no ar e nele juntamos a Bruna Marques, da Comunicação do Pravaler, a Dani Pio, diretora da Ayo Inclusão e Equidade, e a Beatriz Vitalle, Diretora Executiva do Morgan Stanley, para debater se o Trabalho híbrido é feminista.

Nesse papo, falamos sobre como a pandemia nos fez abrir a mente e o olhar para novas possibilidades de modelos de trabalho como o home office e o híbrido; comentamos sobre como é possível equilibrar a vida pessoal e profissional, e o quanto o trabalho híbrido é uma poderosa ferramenta na busca pela equidade de gênero. Foi um bate-papo inspirador e já está disponível, clique aqui para assistir.

Mas esse é só o começo, ainda tem muito videocast para sair com temas que focam no desenvolvimento das mulheres, e com convidadas incríveis:

26/09 - Trabalho híbrido é feminista?

10/10 - Empreendedorismo e Liderança Feminina

31/10 - Recalculando a rota: histórias de mulheres de impacto

07/11 – Videocast – Especial Itaú

21/11 - A Grana é Delas

05/12 - Carreira em finanças além

A Jornada Online é totalmente gratuita e disponível para quem quiser participar. Para ter acesso, basta acessar o site oficial neste link e fazer um rápido cadastro.

Evento presencial

O foco principal da Fin4She nos últimos anos têm sido as conexões. Acreditamos que quando as pessoas se conectam verdadeiramente, compartilham histórias e experiências, uma potência econômica e social muito grande é criada. Foi por isso que além da nossa inédita jornada online, também mantivemos o encontro presencial do Women in Finance.

Ele está marcado para o dia 19 de outubro na sede da FAAP (Faculdade Armando Álvares Penteado), em São Paulo. Lá teremos 3 auditórios com palestras e debates simultâneos sobre carreira, investimentos e liderança, e com mulheres incríveis do mercado palestrando.

Além disso, teremos um espaço dedicado para networking. Nesse ambiente (assim como em todo o evento) queremos que você se conecte de verdade com outras mulheres, conte a sua história e se disponha a ouvir outras também, se proponha e ajudar uma colega como puder e também peça ajuda se precisar. Queremos construir um ambiente seguro e amigável, porque acreditamos que isso beneficia a carreira das pessoas, suas vidas e o mercado como um todo.

Programação completa encontro presencial Women in Finance:

Auditório Principal - Realizamos Like a Woman

18h às 19h - Em busca de mim: história inspiradora

Com Carolina Cavenaghi, Ceo e fundadora da Fin4she e Natalia Dias, Diretora Mercado de Capitais BNDES

19h às 20h - Faça Acontecer: Carreira Feminina e a Vontade de Liderar

Com Monalisa Gomes, Country Manager NLA e região Ibérica Schauer Agrotronic; Cristina Gouveia Aguiar, Diretora de tecnologia no Itaú Unibanco; Denise Pavarina, Board Member e Elvira Presta, CFO Eletrobras.

20h às 21h - Momento de Voar: Como Empoderamento Feminino Muda o Mundo

Com Camila Camargo, Ceo da Esfera Brasil, Camila Corá, Diretora Jurídica, de Pessoas e ESG Banco PAN; Marina Bellini, Diretora de Operações do Itaú e Zulmira Monteiro, Co Head do Women Network, Citi.

Auditório 2 - Inovação & Lifelong Learning

19h às 20h - Deu match! Finanças & Inovação

Com Ingrid Barth, Founder e COO Linker, Ana Garcia, Diretora de Operações da Inteli, Tassya de Paula, Gerente de D&I do Nubank e Luciana Xarim, Superintendente Getnet

20h às 21h - Competências do presente: o futuro é agora

Com Ana Karina Bortoni, Conselheira, Mércia Gerbase, CHRO MC1, Fernanda Magnotta, Coordenadora FAAP e Ana Carnaúba, Líder da D-Influencers Outside View da Deloitte.

Auditório 3 - Invista como uma mulher

19h às 20h - Investimento por elas

Com Luciana Seabra, Fundadora Indê; Juliana Laham, CIO Bradesco, Marjorie Goichberg, Executive Director Investment Banking do Morgan Stanley e Suy Anne, Gestora do Fundos de Ações, JGP

20h às 21h - Vamos investir nelas?

Com Laura Constantini, Co-founder Astella; Carolina Strobel, sócia-fundadora da Antler Brasil, Erica Fridman, co-fundadora Sororité e Talita Peixoto, Portfolio Manager - Cofounder Clubinho Preto

Para participar do Women in Finance, basta adquirir um ingresso no nosso site oficial clicando aqui. E para mulheres (e homens) líderes em suas empresas, nós também estamos fazendo pacotes corporativos para ajudar as instituições a saírem da teoria e promoverem a equidade de gênero na prática levando seus colaboradores para o evento.

As empresas patrocinadoras que apoiam o evento são Faap, Itaú, Bradesco Global Private Bank, BTG Pactual, Citi, Morgan Stanley, Nubank, Banco Pan, Anbima, Ágora, Bank of America, Empiricus, PWC, StoneX, TM Comunicações e VOS Investimentos.

Eu conto com você em toda essa jornada linda que preparamos, porque neste universo tradicionalmente dominado por figuras masculinas, o Women In Finance não é apenas um evento, é um movimento, uma rede de conexões e uma celebração da potência feminina.