Opep quer frear rali do petróleo com produção extra

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) deve chegar a um acordo nesta semana para aumentar a produção com o objetivo de esfriar o rápido rali dos preços do petróleo.

Petrobras? PetroRio? Descubra as melhores oportunidades da bolsa com a EXAME Invest Pro

Há uma visão generalizada do grupo de que o mercado pode absorver barris adicionais, segundo pessoas a par das deliberações. Embora as típicas diferenças estejam presentes — com a Arábia Saudita cautelosa e a Rússia ansiosa para abrir as torneiras —, todos estão prontos para aumentar a produção, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas.

Isso pode colocar o grupo no caminho para implementar a maior parte do aumento da produção de 1,5 milhão de barris por dia que será discutido na quinta-feira, 4.

O acordo para elevar a oferta da Opep+ seria mais um sinal de que a economia global está se recuperando dos estragos causados pela pandemia de coronavírus. O cartel enfrentou um ano difícil, dominado pelos maiores cortes de produção de sua história. Mas o sacrifício valeu a pena, pois os preços do petróleo voltaram aos níveis anteriores à crise, acima de 60 dólares o barril. O petróleo tipo Brent acumula alta acima de 20% neste ano.

“Tanto o cenário econômico global quanto as perspectivas do mercado de petróleo mostram sinais de melhoria contínua”, disse o secretário-geral da Opep, Mohammad Barkindo, na abertura de uma reunião de especialistas técnicos do grupo na terça-feira.

Existem dois elementos distintos para o aumento da produção que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados vão debater nesta semana.

Primeiro, o cartel confirmará o aumento da produção coletivo de 500.000 barris por dia em abril? Em segundo lugar, como a Arábia Saudita planeja desacelerar o corte extra de 1 milhão de barris por dia que tem executado voluntariamente em fevereiro e março?

Demanda robusta

A Rússia tem sido a defensora mais consistente do aumento de 500.000 barris por dia, e outros membros agora concordam que devem ir frente, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

O principal executivo de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, que também apoiou aumentos da produção nas recentes reuniões da Opep+, fez uma avaliação otimista do mercado na terça-feira.

“A demanda por petróleo é robusta”, disse Sultan Al Jaber, CEO da Abu Dhabi National Oil, na conferência virtual CERAWeek, organizada pela IHS Markit. “A demanda aumentará para níveis anteriores à covid até o final deste ano.”

Na conferência, o diretor-presidente da Saudi Aramco, Amin Nasser, adotou um tom mais cauteloso do que seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, prevendo forte demanda no segundo semestre de 2021 e um retorno ao consumo pré-covid no próximo ano.

Com a colaboração de Dina Khrennikova, Kevin Crowley, Jennifer A. Dlouhy e Will Wade.