Opep impulsiona e Petrobras busca 8ª alta seguida; Vale e siderúrgicas disparam até 5%

Dando continuidade aos ganhos de ontem, o Ibovespa opera no positivo na manhã desta quarta-feira, 6. Entre as principais contribuições positivas em pontos para o índice, aparecem as ações da Vale (VALE3), Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR3; PETR4), que segue impulsionada pela alta dos preços do petróleo após decisão da Opep+ em restringir a oferta da commodity nos próximos dois meses. Com o movimento hoje, a petroleira caminha para o seu oitavo pregão seguido de valorização.

Os contratos futuros do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, subiam 0,28% nesta sessão, cotados em 53,75 dólares o barril, no maior patamar desde fevereiro.

Do lado oposto do índice, as maiores pressões negativas em pontos vêm dos papéis de Magazine Luiza (MGLU3), Natura (NTCO3) e NotreDame Intermédica (GNDI3). Em variação, Itaú puxa os ganhos, com valorização de 2,96%, enquanto B2W (BTOW3), as perdas, com queda de 3,40%.

Confira abaixo os principais destaques de ações desta sessão:

Vale e siderúrgicas

As ações da Vale (VALE3) avançam 3,25% e caminham para o quarto pregão consecutivo de ganhos, acompanhando o movimento de alta do minério de ferro, que também puxa as siderúrgicas. Os papéis da Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4), CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) sobem 5,10%, 4,31%, 3,48% e 2,91%, respectivamente. Os papéis da Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, também seguem o tom positivo e sobem 1,33%.

O minério de ferro cotado no porto chinês de Qingdao subiu 0,51% nesta sessão, indo a 168,72 dólares a tonelada, na sua quarta alta seguida.

Em relatório hoje, analistas do BTG Pactual comentam que discussões sobre corte de produção de aço na China no ano tem ocorrido, com autoridades chinesas estudando a possibilidade. Para eles, esse cenário atualmente é o menos provável, mas apontam que, caso seja implimentado, poderiam pressionar preços de minério.

Em seus cálculos, eles trabalham com os preços da commodity em 130 dólares a tonelada, acima do consenso, tendo em vista as tendências positivas vindas da China. Entre elas, a produção de aço, que deve ultrapassar 1 bilhão de toneladas em 2020 no país, crescimento de 5% na comparação anual, comentam. “Esse número impressiona, especialmente considerando a forte base de comparação. Em 2010, a produção estava em ‘apenas’ 627 milhões de toneladas e esse número já ultrapassa 1 bilhão. Ou seja, a China adicionou 400 milhões de toneladas de produção de aço em questão de 10 anos”, comentam.

Além disso, eles citam que, com o Produto Interno Bruto (PIB) chinês devendo crescer entre 8% e 10% em 2021, puxado por maior investimento e demanda intensiva de aço, acreditam ser pouco provável uma queda de produção de aço no ano que vem, ainda mais com as margens atuais e estoques baixos. No geral, eles seguem com as ações da Vale como sua favorita, com os fundamentos da tese continuando intactos, reforçam.

E-commerce

Os papéis de e-commerce voltam a cair forte hoje. A B2W (BTOW3) lidera as perdas do Ibovespa, com desvalorização de 4,08%, indo para sua quinta queda consecutiva. No mesmo setor, Magazine Luiza (MGLU3) recua 2,75% e Via Varejo (VVAR3), 2,22%.

Segundo o analista Bruno Lima, da Exame Research, é um movimento global de rotação de ativos, com investidores indo de setores cíclicos. “Só bancos e commodities importam dado o movimento global, o investidor está comprando esses ativos e vendendo o restante”, comenta.