Onde os brasileiros estão comprando na Black Friday, segundo o Itaú

A tão esperada Black Friday acontece amanhã, dia 27. Mas muitas empresas anteciparam as promoções e fizeram os consumidores abrirem as carteiras durante o mês de novembro.

O Itaú Unibanco analisou o comportamento do consumidor durante as últimas semanas e concluiu que as movimentações com cartão de crédito às vésperas da Black Friday reforçam alterações no comportamento de consumo em relação à 2019.

Dados levantados pela área de cartões do banco apontaram que houve aumento principalmente nos segmentos relacionados ao bem-estar em casa. As compras em lojas de departamento e varejo em geral cresceram 19%, seguido por eletroeletrônicos e informática (15%) e materiais de construção (12%).

Já as compras relacionadas a viagens foram os que mais reduziram, queda de 53%. Para alguns segmentos, as compras online se tornaram ainda mais importantes. No mesmo período de novembro de 2019, apenas 11% das compras em restaurantes eram feitas por e-commerce, já em 2020 respondem por 26% do total. Nas lojas de roupas, a representatividade de vendas dos canais online dobrou para 22%, no mesmo período analisado.

O Itaú destacou ainda que uso do cartão virtual entre os clientes dobrou. “O consumidor precisa se acostumar a usar cada vez mais o cartão virtual como primeira opção para compras na internet, porque é um meio mais seguro e a chance de sofrer uma fraude se torna 10x menor” diz Fernando Amaral, diretor de produtos e planejamento de cartões do banco.

Segurança

Sobre segurança ao realizar as compras, o Itaú listou algumas dicas para ajudar o consumidor. Veja abaixo: