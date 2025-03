YDUQS: Ações sobem 6% com destaque dos cursos premium no 4º tri

As ações da YDUQS (YDUQ3) figuraram entre as maiores altas do Ibovespa após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024, com a valorização de 5,86%, para R$ 12,10.

A empresa apresentou resultados positivos, com crescimento no segmento premium e forte geração de fluxo de caixa. No entanto, a queda nas matrículas de cursos presenciais e digitais, junto ao alto múltiplo de avaliação, geram cautela entre os analistas.

O Goldman Sachs manteve a recomendação de "Neutro", observando que a YDUQS superou as expectativas de EBITDA com um crescimento de 15% no 4T24. No entanto, o banco destacou que a performance dos cursos presenciais e digitais continua sendo um desafio, com queda nas matrículas e volumes mais fracos.

Apesar disso, o Goldman vê a empresa bem posicionada para manter uma geração de fluxo de caixa saudável, especialmente no segmento premium. No entanto, o banco não acredita que as ações tenham grande atratividade a curto prazo, considerando o alto múltiplo de avaliação.

O Itaú BBA, embora tenha mantido a recomendação neutra, adotou uma postura otimista. O banco ressaltou que, apesar do crescimento modesto de 3% na receita líquida, a rentabilidade foi mais forte do que o esperado, superando as projeções em 1,8 pontos percentuais. A instituição também destacou a boa gestão de custos e a melhoria na geração de fluxo de caixa.

Para 2025, o Itaú acredita que a YDUQS tem potencial de continuar sua trajetória de crescimento, principalmente no segmento premium, mas o múltiplo de preço sobre lucro (P/E) de 9x para 2025 ainda não oferece um desconto considerável em relação aos pares do setor.

O Citi também manteve a recomendação de "neutro", ressaltando a forte performance do segmento premium, que cresceu 19% no quarto trimestre.

No entanto, o banco observou que as quedas nas receitas de cursos digitais e presenciais impactaram os resultados gerais, embora as tendências de geração de fluxo de caixa permaneçam positivas.

O Citi acredita que a YDUQS está bem posicionada para gerar fluxo de caixa distribuído aos acionistas, mas os riscos de uma recuperação mais lenta nas unidades de ensino e as incertezas fiscais limitam o potencial de valorização da ação no curto prazo.