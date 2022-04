Você tem até 27 de maio para investir em ações da Amazon (AMZO34); entenda

A Amazon (AMZO34) anunciou um evento que pode fazer com que seus acionistas embolsem uma boa quantia de dinheiro nos próximos meses. O acontecimento não é novo, muito pelo contrário… Ele já se repetiu por 5 vezes ao longo da história da big tech e o mais interessante é que, em todas as vezes, os investidores saíram no lucro.

O evento já tem data marcada para acontecer: 3 de junho. No entanto, apenas os acionistas até o dia 27 de maio terão o direito de se beneficiar dele. É provável você até já tenha lido algo sobre o evento, mas não entendeu como ele poderia beneficiá-lo:

Neste mês de março, o conselho administrativo da Amazon aprovou o desdobramento de ações na razão de 1 para 20, além de um plano de recompra de 10 bilhões de dólares.

Isso quer dizer que os acionistas que detiverem as ações da companhia até o dia 27 de maio terão direito de receber outras 19 ações AMZO34 em 3 de junho.

Agora você pode estar pensando: “essa decisão não é ruim para os investidores da big tech?”. Bom, é aí que você se engana. O desdobramento de ações não terá nenhum tipo de impacto na riqueza dos acionistas.

A Amazon está apenas dividindo o preço por ação por um valor e multiplicando a quantidade de ações pelo mesmo número. Em outras palavras, se o acionista detém 10 cotas a US$ 2.785,58, passará a ter 200 cotas de US$ 139,28.

E por que ela está fazendo isso? O intuito da empresa é aumentar a liquidez dos seus papéis para que, dessa forma, possa recomprá-los.

E, no tocante a recompra, as empresas costumam assumir essa postura por um dos seguintes motivos:

Para anular a diluição de seu programa de remuneração de ações para executivos; Porque não possuem outras alternativas de investimento interessantes; ou Porque, mesmo considerando outras boas alternativas de investimento, o preço de suas ações está tão barato que vale mais a pena recomprá-las do que investir na operação.

Não é novidade para ninguém que a prioridade de Jeff Bezos, CEO da Amazon, é lucro. Para você ter uma ideia, a empresa teve um salto de US$ 40 bilhões para US$ 61 bilhões no volume de investimentos anual entre 2021 e 2022.

Por isso, na opinião de especialistas de ações internacionais que já acompanham a big tech há um bom tempo, a Amazon está, pela 6ª vez na história, recomprando suas ações para possibilitar ainda mais crescimento.

João Piccioni, Richard Camargo e Enzo Pacheco, que juntos comandam a carteira apelidada de "Melhores Ações do Mundo” na maior casa de análise financeira independente do país (conheça aqui), acreditam que essa é, na verdade, mais uma oportunidade de compra das ações da Amazon.

Afinal, as ações ficarão mais baratas com o desdobramento e, sendo assim, será possível adquirir alguns BDRs da empresa (recibos de empresas negociadas no exterior), que hoje custam R$ 101, por um “valor promocional”.

E as coisas ficam ainda mais atrativas pensarmos que a recompra também abre uma oportunidade para os investidores. Isso porque, nas últimas 5 vezes que a Amazon recomprou suas ações, os acionistas tiveram retornos formidáveis. Na média, foram 42% de valorização em 6 meses, 100% em 1 ano e 132% em 2 anos. Veja a tabela abaixo:

E, como você pode ver, houve ocasiões em que os retornos citados foram maiores. Em 2 anos, um desdobramento de ações chegou a entregar 268% de valorização. Seria um bom investimento comprar ações mais baratas e ter retornos desse nível, não concorda?

Mas ainda dá para melhorar. E se eu te dissesse que, além de poder aproveitar o momento de compra, ainda é possível receber R$ 120 para investir nos papéis AMZ34?

A seguir, explico a você sobre o que se trata essa oportunidade.

Mais de 200.000% de valorização desde o IPO: você deveria ter a ‘loja de tudo’ na sua carteira há tempos

Independentemente da novidade que contei acima, sobre o anúncio de desdobramento e recompra de ações da Amazon, a verdade é que você já deveria ter AMZ34 na sua carteira há muito tempo. E essa não é uma opinião minha, mas sim de João Piccioni, Richard Camargo e Enzo Pacheco.

Para os analistas, a Amazon é uma daquelas empresas que são indispensáveis para quem quer investir no exterior e fugir do “risco-Brasil”. Afinal, a “loja de tudo” (como é chamada a companhia de Bezos) é uma daqueles que, apesar de já estabelecida no mercado, segue entregando números estratosféricos ano após ano.

Para você ter uma ideia, desde que a Amazon fez o seu IPO, os papéis já valorizaram mais de 200.000% em dólar. E isso está diretamente ligado à capacidade de renovação da companhia: o que começou como uma livraria digital, hoje é responsável por vender desde eletrônicos até produtos de cabelo.

É por isso que, desde 16 de outubro de 2020, a Amazon faz parte da seleção de ações consideradas as Melhores Ações do Mundo. Mesmo com o período de pandemia, os analistas enxergaram na Amazon vias de crescimento, sobretudo com a venda de eletrônicos e o segmento de computação em nuvem, que apesar de recente, se mostra muito promissor.

Na visão deles, a Amazon é uma das melhores empresas do mundo não apenas pelo que já realizou, mas principalmente pelo seu potencial de continuar em destaque nos próximos anos. E, para a sua sorte, você tem agora a oportunidade de adquiri-la pagando barato.

Se tomar uma atitude até o dia 27 de maio, você terá a chance de comprar papéis de uma empresa que, cá entre nós, não são tão acessíveis assim. E com uma vantagem a mais: a possibilidade de ganhar um valor considerável para comprar ações AMZO34.

BDR da Amazon é o 3º mais comprado pelos investidores; você pode recebê-lo ‘de presente’

Para que você consiga imaginar o tamanho da relevância que a Amazon adquiriu no mercado financeiro, hoje ela está entre os BDRs mais comprados pelos investidores. Segundo o estudo Big Data Smartbrain, a big tech é a 3ª ação gringa mais comprada no Brasil.

Isto é, quando o assunto são investimentos no exterior, a Amazon fica atrás somente de duas outras gigantes, Facebook (FBOK34), com o 1º lugar, e Alibaba (BABA34) com o 2º.

É por esses e tantos outros motivos já citados que João Piccioni, Richard Camargo e Enzo Pacheco mantém as ações da Amazon na carteira Melhores Ações do Mundo. E não importa se, momentaneamente, os papéis da companhia estão em queda. Pois o foco dos analistas é justamente o crescimento de longo prazo.

Nesta carteira, eles contam com diversos nomes de empresas que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, que são renomadas, estáveis e resilientes aos períodos de crise. E, junto disso, acompanham o mercado internacional em busca de novas empresas em que haja boas oportunidades de investimento e lucro.

Por isso, cabe destacar aqui que a Amazon é apenas uma das Melhores Ações do Mundo. Para além dela, há outras 13 ações de empresas sendo recomendadas pelos analistas nesse momento. E aqueles que acompanham as ações indicadas por eles têm se dado bem…

Desde que foi criada, em outubro de 2020, a carteira de Melhores Ações do Mundo acumula valorização de +57,23% em reais até o início de março. Isso quer dizer que quem investiu R$ 1 mil nas ações recomendadas há 2 anos, hoje tem R$ 1.572 na conta bancária.

A título de comparação, o benchmark da carteira, o S&P 500, acumulou valorização de 30,81% em reais até o início de março.

É por isso que pode ser vantajoso seguir as indicações de analistas renomados e que acompanham o mercado incansavelmente. Afinal, eles percebem movimentações que nem sempre os investidores conseguem ver. E os alertam para que possam aproveitar, como foi feito aqui hoje.

Para ajudá-lo em busca de lucros significativos com o desdobramento de ações da Amazon, citado anteriormente, os analistas João Piccioni, Richard Camargo e Enzo Pacheco decidiram tomar as seguintes decisões:

Vão compartilhar gratuitamente o relatório completo sobre a Amazon que escreveram aos assinantes da sua carteira para o público geral ( libere seu acesso aqui Conseguiram que a Vitreo, corretora parceira da Empiricus, libere a quantia de R$ 120 para investir nos papéis AMZO34 para quem decidir acompanhar a carteira de Melhores Ações do Mundo ( veja como resgatar o valor

Na opinião deles, essa oportunidade pode demorar a se repetir e, portanto, essa é a hora do investidor que deseja diversificar sua carteira com ativos no exterior aproveitar uma chance de fazer isso gastando pouco.

VEJA COMO ACESSAR O RELATÓRIO GRATUITO SOBRE A AMAZON E RECEBER 120 REAIS PARA INVESTIR NAS AÇÕES AMZO34

Conheça o relatório completo sobre a Amazon e saiba como receber um depósito de R$ 120 para investir

Acredito que você esteja se questionando porque a condição para receber R$ 120 para investir nas ações AMZO34 é se tornar um assinante da carteira Melhores Ações do Mundo.

O motivo é simples: por mais que a Amazon seja uma excelente empresa, os analistas reconhecem que investir apenas nela seria arriscado. Afinal, todo e qualquer investimento em renda variável implica em um risco.

Por isso, eles não querem que você invista todo o seu dinheiro na Amazon. Ao invés disso, João, Richard e Enzo estão fazendo um convite para que você se torne um assinante da carteira deles.

Lá, você poderá acompanhar não apenas os resultados obtidos com o investimento na Amazon, como também conhecer as outras 13 ações recomendadas por eles. Além de receber relatórios completos, participar de plantões de dúvidas, livros e videoaulas que o ajudarão a investir em ações no exterior.

Percebe por que é essa é a condição para receber os R$ 120 agora? Dessa forma, você poderá montar uma carteira diversificada de ativos estrangeiros, com ações com bom histórico de valorização e papéis com potencial de crescimento para os próximos meses e anos. Assim, você maximiza seus lucros ao mesmo tempo em que reduz as chances de perda.

A assinatura custa 12x de R$ 9,90 (R$ 118,80) e a Vitreo vai depositar R$ 120 em uma conta em seu nome, se concordar em participar da proposta. Essa é provavelmente a única oportunidade que você terá de investir na Amazon sem precisar gastar dinheiro do próprio bolso.

É tudo bem fácil: você paga pela assinatura, tem acesso aos conteúdos que fizeram de outros investidores ganharem dinheiro com lucros acima da média do mercado e recebe de volta um valor ligeiramente maior para investir.

E se você não quiser investir na Amazon com a quantia recebida, também não tem problema. Você decide o que quer fazer com seus R$ 120, como:

Comprar ações da Amazon;

Comprar qualquer ativo disponível na corretora Vitreo, como ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, etc;

Investir no fundo Melhores Ações do Mundo, que replica todas as recomendações da carteira;

Sacar os R$ 120 da sua conta na Vitreo e fazer o que quiser.

Independentemente do destino que você der a esse dinheiro, saiba que terá acesso a todas as sugestões de investimento disponíveis na carteira Melhores Ações do Mundo por um ano.

Ou seja, você será avisado sempre que novas oportunidades, como essa que te mostrei hoje, surgirem. E ainda poderá acompanhar o desempenho da Amazon sob a perspectiva dos analistas:

VEJA COMO ACESSAR O RELATÓRIO GRATUITO SOBRE A AMAZON E RECEBER 120 REAIS PARA INVESTIR NAS AÇÕES AMZO34

Por que a Vitreo quer dar 120 reais em uma conta em meu nome?

Quando a esmola é demais todo santo desconfia, concorda? Por isso, imagino que você esteja se perguntando porque a Vitreo quer dar R$ 120 em uma conta em seu nome, sem mais nem menos. Mas como estamos entre adultos aqui, vou te contar a verdade.

O cashback é uma forma da corretora oferecer um incentivo para que investidores possam conhecer a plataforma e comecem a sua jornada de investimentos lá.

A Vitreo conta atualmente com R$ 13 bilhões de patrimônio sob custódia e é parceira da Empiricus desde a sua criação, em 2018. Além disso, foi adquirida pelo BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.

Ela optou por fazer esse depósito em parceria com a Empiricus para favorecer aqueles que levam a sério a jornada como investidor, acompanhando os mercados por meio de análises e recomendações de investimento da Empiricus. Trata-se de uma relação de ganha-ganha.

A meu ver, você não tem nada a perder aqui. Esta é a sua chance de acessar todas as recomendações de Melhores Ações do Mundo e receber R$ 120 para investir na Amazon ou em qualquer outro ativo na Vitreo:

VEJA COMO ACESSAR O RELATÓRIO GRATUITO SOBRE A AMAZON E RECEBER 120 REAIS PARA INVESTIR NAS AÇÕES AMZO34

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus