Você pode ganhar dinheiro com o Nubank (NUBR33) depois do dia 17/05

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.

Se você quer ter a chance de ganhar bastante dinheiro com ações, precisa ficar de olho no que está prestes a acontecer. Um analista brasileiro chamou a atenção para um evento importante do dia 17/05, relacionado às ações do Nubank (NUBR33). Quem se preparar pra esse evento tem boas chances de colocar um lucro rápido no bolso.

O analista em questão é Felipe Miranda, sócio-fundador da Empiricus, maior casa de análise independente do país. Miranda é um craque dos investimentos e já acertou algumas tacadas que renderam muito, muito dinheiro.

Uma delas entrou pra história como uma das recomendações mais lucrativas de Miranda.

O analista antecipou a queda das ações da Petrobras (PETR4) em 2014, meses antes de estourar a crise do Petrolão e a maior recessão da história recente.

Caso você não saiba, é possível lucrar tanto com a alta quanto com a baixa de uma ação – sendo este um investimento mais sofisticado, que os financistas acham "arriscado demais" para os investidores comuns.

Miranda, no entanto, não tem essa concepção. Ele acredita que, com as instruções certas, qualquer pessoa comum pode investir tão bem quanto os profissionais. E foi exatamente isso que ele fez em 2014.

Miranda instruiu seus leitores a apostarem na queda das ações da Petrobras.

Muitas notícias circularam na internet nessa época, mostrando os ganhos gigantescos que os investidores puderam colher ao antecipar a queda das ações.

(Fonte: InfoMoney, de 17/04/2014)

(Fonte: Uol, de 24/10/2014)

O resultado? Os leitores que seguiram a recomendação de Miranda puderam lucrar cerca de 600% em 3 meses.

Isso significa que quem apostou R$ 1.000 na queda dos papéis, conseguiu embolsar quase R$ 7 mil em 3 meses, por exemplo. Quem investiu R$ 5 mil, transformou esse valor em quase R$ 35 mil. É claro, essas operações são bastante arriscadas, mas também possuem enorme potencial.

Esses retornos são passados e não garantem lucro futuro. Mas agora, Miranda identificou uma nova ação com todos os gatilhos para despencar de preço – e quem se posicionar antes do dia 17 deste mês pode ganhar uma bolada.

Estou falando das ações de Nubank, negociado na NYSE como NU e no Brasil através do BDR NUBR33.

Essa, na verdade, não é uma recomendação nova na carteira de Miranda. Ele recomendou apostar contra essas ações desde 19 de janeiro, quando as ações custavam R$ 7,12.

No momento da redação deste artigo, as ações do roxinho estão custando R$ 4,63. Ou seja, quem investiu desde o começo já antecipou uma queda de 35%.

Porém, isso pode ser só o começo.

Miranda acredita que o preço justo dessa ação, considerando uma projeção realista de crescimento para o banco, é de R$ 2,00. Ou seja, caso sua projeção se concretize, ainda há espaço para o papel cair mais 57%.

E mais importante do que isso: agora há um gatilho específico e muito importante que pode fazer as ações despencarem mais rápido do que se imagina.

Isso porque o Nubank fez seu IPO há pouco tempo, em dezembro do ano passado. Desde então, diretores e membros do conselho de administração da empresa não puderam vender suas ações – período conhecido como "lock-up".

Caso você não saiba, o lock-up é uma cláusula contratual que determina um período no qual os investidores não podem vender as ações de uma empresa.

Esse período vai chegar ao fim no próximo dia 17/05. Ou seja, há uma grande probabilidade de acontecer uma grande pressão vendedora nas ações da empresa – o que inevitavelmente vai jogar os preços para baixo.

É uma questão de oferta e demanda, não há como fugir. Se a oferta de ações no mercado aumenta, o preço tende a cair.

Portanto, quem se posicionar antes do dia 17 nesta operação de "short" pode embolsar lucros gigantescos em pouco tempo. Um retorno que pode salvar seu ano financeiro.

"Eu já acreditava que essa ação ia cair. Agora, com esse gatilho do dia 17, pra mim isso é praticamente óbvio. Quem se posicionar agora pode antecipar uma queda gigantesca e botar um bom dinheiro no bolso." – Felipe Miranda

QUERO SABER COMO LUCRAR COM A QUEDA DO NUBANK

Operação em duas pontas: aposte contra o Nubank e a favor desta outra empresa

E mais do que isso: além de recomendar a aposta contra Nubank, Miranda recomenda a compra de outra empresa, com potencial absurdo para 2022.

Pra você ter uma ideia, desde o começo do ano essa ação já subiu 17,28%. Para efeitos de comparação, no mesmo período, o Ibovespa subiu apenas 2,78%, e o Bitcoin caiu 28,51%.

Ou seja, em um cenário em que vários ativos estão andando de lado ou despencando, Miranda já deu duas recomendações vencedoras. E isso pode ser só o começo de algo muito maior.

Por sorte, o analista resolveu divulgar gratuitamente qual é essa ação – além de abrir de graça toda a tese por trás da queda iminente de Nubank.

Pra acessar o relatório gratuito contendo o nome da ação e a tese de investimentos, é só clicar no botão abaixo e seguir as instruções.

O acesso é rápido, gratuito e pode botar bastante dinheiro no seu bolso em um tempo relativamente curto.

QUERO SABER COMO POSSO LUCRAR COM A QUEDA DE NUBANK

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.