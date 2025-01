Você está preparado para a ‘Super Quarta’? saiba como e onde investir

No próximo dia 29 de janeiro, o fenômeno chamado de “Super Quarta” está de volta: tanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil, quanto o Banco Central dos Estados Unidos (Fed), divulgarão as diretrizes referentes às suas respectivas taxas básicas de juro.

No Brasil, as expectativas apontam para mais um aumento da Selic, em um ciclo de alta que pode, gradualmente, levá-la até 15% ao ano ainda em 2025, segundo projeções do último relatório Focus, divulgado na segunda-feira, 20.

Já nos Estados Unidos, após um ciclo de cortes nos juros iniciado em setembro de 2024, é possível que o Fed desacelere o ritmo e mantenha os juros na faixa de 4,25% a 4,50%.

Isso porque os recentes dados econômicos apontam para uma economia bastante aquecida e, além disso, já estamos nos primeiros dias de mandato do recém-empossado presidente Donald Trump, que traz consigo políticas consideradas inflacionárias no médio prazo.

Ainda cabe destacar que a situação econômica em ambos os dois países – Brasil e EUA – é bastante complexa. Enquanto aqui o poder de compra se deprecia e o ambiente se torna menos favorável para ativos de risco (e o fenômeno do “rentismo” ganha mais evidência), a situação nos EUA pode até parecer melhor a princípio – mas os mercados estão na espreita aguardando pelas consequências dos primeiros decretos de Trump.

E o investidor, no meio de tudo isso, pode se ver em um dilema entre o que comprar, vender ou manter, para proteger seu patrimônio. E agora? Sua carteira de investimentos está preparada?

Saiba como e onde investir após a ‘Super Quarta’ com conteúdo gratuito

Se você acredita que não está preparado, não precisa se preocupar. O Money Times vai oferecer, gratuitamente, o “Kit Super Quarta” – com tudo o que você precisa saber para ajustar seu portfólio neste momento.

O “Kit Super Quarta” é um compilado das melhores análises de mercado acerca das decisões de juros e do que fazer com os investimentos, além de programas preparados pela equipe do Money Times para seus leitores.

Confira ao que você terá acesso reservando o seu “Kit Super Quarta”:

29/1, às 18h30: acesso ao Giro do Mercado Especial da Super Quarta , um debate de alto nível pós-decisões do Fed e do Copom;

30/1, às 12h: acesso a mais um Giro do Mercado Especial , com o tema Ações para Investir após a nova definição de juros no Brasil e nos EUA;

Cobertura completa com análises do mercado a respeito das decisões de juros;

Análise pós-divulgação da ata do Copom – que geralmente dá "pistas" sobre a próxima decisão do comitê.

Vale lembrar que todo esse conteúdo será disponibilizado de forma 100% gratuita. Você não paga nada a mais para estar bem informado dos próximos passos dados na economia global.

