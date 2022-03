Você compra Bitcoin e outras criptomoedas na Binance? Fique atento

Se você investe em criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, provavelmente usa alguma das principais corretoras do mercado, como Binance e Coinbase. Essas plataformas são excelentes para democratizar o acesso aos investimentos, mas o investidor que ficar limitado a elas pode deixar bastante dinheiro na mesa.

Isso porque quando as moedas chegam nas corretoras elas podem estar caras demais. E não é segredo pra ninguém que, quando se trata de qualquer tipo de investimento, você precisa comprar barato e vender caro pra ganhar dinheiro.

Mas o que poucas pessoas sabem é que as verdadeiras valorizações ocorrem com mais frequência no momento em que as criptomoedas são listadas em grandes corretoras, como Binance e Coinbase.

Criptomoedas em estágio inicial não estão nas grandes corretoras e possuem potencial gigantesco; entenda

Isso é bastante intuitivo. Afinal, quando uma moeda entra em uma corretora grande, muito mais pessoas podem comprar o ativo com mais facilidade, o que tende a gerar uma explosão de demanda.

Portanto, uma estratégia inteligente pra buscar lucros exponenciais com criptomoedas é se posicionar nesses ativos antes de eles serem listados. Assim, você tem a chance de embolsar lucros da ordem de +2.615%, +3.965%, e até incríveis +42.400%.

Nesse caso, um investimento de apenas R$ 2.353 reais seria suficiente para atingir 1 milhão de reais em 24 horas.

Esse, claro, é um caso mais raro. Mas esse tipo de valorização acontece – e sua melhor chance de pegar uma valorização como essa é comprando as criptomoedas quando ainda são microcoins. Ou seja, quando ainda são muito pequenas, em estágios embrionários.

Mas não é tão fácil quanto parece. Atualmente existem mais de 12.000 criptomoedas. Ao fim de 2021, novas moedas estavam sendo criadas na frequência de 1.000 por mês. A grande maioria dessas moedas não tem valor algum e está fadada a sumir do mercado.

Portanto, o grande desafio é saber quais são essas moedas. E mais do que isso, é receber essa informação no momento certo, quando a moeda ainda está em fase inicial. Quem sabe essas duas coisas tem grandes chances de enriquecer em tempo recorde com criptomoedas.

Este analista brasileiro quer te passar informações de forma gratuita diretamente de Dubai

Um criptoanalista brasileiro, Vinícius Bazan, resolveu aceitar esse desafio e ir a fundo no mundo das microcoins. Ele foi convidado para um evento de criptomilionários em Dubai, nos Emirados Árabes. E ele quer levar o máximo de investidores brasileiros com ele.

É isso mesmo. O analista criou um grupo fechado no WhatsApp, através do qual vai mandar informações exclusivas sobre tudo que está rolando no evento fechado em Dubai.

O analista vai passar essas informações gratuitamente, sem, é claro, quebrar nenhum dever de confidencialidade. Trata-se de informações sigilosas, que não estão disponíveis para qualquer um, e que podem fazer grande diferença nos seus investimentos.

Mais do que isso, o analista vai fazer uma reunião exclusiva nesse grupo fechado no dia 28/03. Nessa reunião, ele vai revelar gratuitamente uma das microcoins que está no radar desses grandes investidores.

QUERO ENTRAR PARA O GRUPO GRATUITO E SABER QUAL A MICROCOIN NO RADAR DOS INVESTIDORES MILIONÁRIOS

Será uma moeda pequena, fora do radar, com grandes chances de trazer valorizações exponenciasi se for listada em uma grande corretora.

Essa é a chance única de fazer parte de um grupo fechado e receber informações exclusivas. A participação no grupo é gratuita e pode trazer bastante dinheiro para o seu bolso.

Para entrar no grupo, é só clicar no botão abaixo.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus