Virada na Petrobras: ação sobe 5% após BTG e BofA recomendarem compra

As ações da Petrobras (PETR4) voltaram aos holofotes nesta terça-feira, 23, após duas equipes de análise passarem a recomendar a compra da ação. BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e Bank of America (BofA) elevaram suas recomendações de “neutra” para “compra”, com um potencial de valorização (upside) de até 33%. Em reação, os papéis disparam até 5% na bolsa hoje.

Petrobras ( PETR3 ) : + 5,43%

Petrobras (PETR4) : + 4,77%

A grande preocupação, para o BTG, era o risco em se investir em uma empresa estatal, principalmente considerando o histórico anterior da empresa sob governos do PT. Entre os principais temores estavam subsídios aos preços dos combustíveis e investimentos em projetos além do pré-sal. Mas o anúncio de reajuste nos preços da gasolina e do diesel na semana passada fez o BTG recuar da postura cautelosa que tinha para as ações.

“Tínhamos subestimado os mecanismos de defesa oferecidos pelos estatutos aprimorados da Petrobras, bem como a proteção da lei das empresas estatais. Agora acreditamos (e esperamos) que a alocação de capital da estatal não pode ser tão facilmente modificada, protegendo os resultados, preservando seu balanço enxuto e melhorando a visibilidade de que os dividendos permanecerão fortes por mais tempo”, afirmaram, em relatório, os analistas do banco.

A expectativa é que a nova política de preços não se afaste muito da política de paridade de importação (PPI) adotada anteriormente. De olho nisso, o BTG tem preço-alvo de US$ 16 para as ADRs, recibo das ações negociadas no exterior. O número representa um potencial de valorização de 18,3% frente ao fechamento da véspera.

Os dividendos foram citados também pelo BofA, que colocam o pagamento de “dividendos extraordinários” como fundamento para a visão positiva sobre as ações. “Acreditamos que o governo brasileiro apoiará o pagamento de dividendos extraordinários devido à sua situação fiscal. Nesse contexto, estimamos uma forte perspectiva de rendimento para os dividendos neste ano e no próximo. Pelos nossos cálculos, o dividend yield da Petrobras pode chegar a 19% no segundo semestre”, informou o relatório do banco.

O BofA aumentou o preço-alvo para as ADRs de US$ 13,2 para US$ 18 – um upside de até 33%. O banco também tem uma perspectiva otimista para o preço do petróleo, e vê o petróleo tipo Brent negociado a US$ 90 no próximo ano, valor acima do consenso de mercado.

Porém, apesar da elevação da recomendação para a Petro, a principal recomendação do BofA no setor é a petroleira privada Prio (PRIO3). Entre os motivos estão o potencial de crescimento, a rentabilidade forte e o preço das ações, que estaria descontado na avaliação do banco.

