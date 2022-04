Veja como trabalhar no metaverso e ganhar até 2.000 dólares por mês

Em outubro do ano passado, Mark Zuckerberg anunciou que trocaria o nome da sua empresa de Facebook para Meta. Desde então, muito tem se falado sobre o metaverso e seu potencial para o futuro. O que muitas pessoas não sabem é que já existem maneiras concretas de ganhar dinheiro hoje com essa tecnologia.

Claro que, atualmente, não existe nenhum metaverso que siga com fidelidade o conceito original do termo. O metaverso representa uma realidade paralela, um lugar em que não há limites além dos que já existem no mundo real para nossas ações.

Os metaversos que existem atualmente são, na verdade, experiências virtuais com limitações para o que o usuário pode e não pode fazer. São jogos que oferecem uma experiência mais imersiva, mas que, no fim do dia, continuam sendo jogos.

Porém, deixando os aspectos técnicos de lado, vamos nos referir aqui a esses jogos virtuais como metaversos da atualidade. Com isso, podemos dizer que o anúncio de Mark Zuckerberg abriu uma oportunidade de milhões nessa nova realidade virtual.

Isso porque nos últimos tempos foram criadas dezenas de novas formas de ganhar dinheiro em estratégias ligadas ao metaverso. Seja investindo em criptomoedas ligadas a esses projetos ou até mesmo "trabalhando" na realidade virtual.

Em 2021, quem apostou nos projetos certos conseguiu fazer uma fortuna; o mesmo pode acontecer em 2022

Os três principais metaversos da atualidade são Decentraland, Sandbox e Axie Infinity. Os três são jogos que explodiram em 2021 e carregam alguns aspectos do que pode ser o metaverso do futuro.

E o principal ponto em comum dos três é que, com esses projetos, surgiram oportunidades excelentes de ganhar dinheiro, tanto com investimentos como com trabalho.

Basta observar que as três criptomoedas ligadas aos projetos fazem parte do grupo de maiores valorizações do ano passado. Do primeiro dia do ano até 31 de dezembro:

SAND, do jogo Sandbox, valorizou 500%

AXS, do jogo Axie Infinity, valorizou 761%

MANA, do jogo Decentraland, valorizou000%

Ou seja, bastaria um investimento de R$ 1.000 em cada uma para ter a oportunidade de R$ 3 mil em quase R$ 400 mil.

É claro, essa oportunidade já passou. Essas criptomoedas já se tornaram grandes demais e não tem mais espaço para ter a chance de transformar pouco dinheiro investido em uma fortuna.

Mas a oportunidade que existe hoje em dia não está em investir nas criptomoedas relacionadas aos jogos, mas sim em jogar esses jogos.

Se Mark Zuckerberg estiver certo, o metaverso vai mudar o mundo; veja como ele pode mudar sua vida ainda este ano

Dessa lista, talvez o jogo com maior potencial seja Axie Infinity. O jogo explodiu em 2021 por pagar seus jogadores em dólar pela realização de atividades dentro do jogo, como criar novos personagens ou vencer batalhas.

No auge do jogo, os ganhos mensais com Axie Infinity chegaram a bater os 2.000 dólares. Ou seja, na cotação desta sexta-feira (8), de R$ 4,74, estamos falando da oportunidade de ganhar até R$ 9.497,98 por mês jogando videogame.

E isso tudo com um jogo de celular, que ocupa pouquíssimo tempo dos usuários. Apenas 40 minutos por dia são suficientes para buscar uma boa renda extra com esses jogos.

Pense em todas as vezes que você acessa seu celular. Em vez de perder tempo com Instagram, TikTok ou outras redes sociais, você podia usar essas olhadinhas ao longo do dia para ganhar dinheiro.

Essa é uma oportunidade real e já tem gente ganhando dinheiro com isso. Para você ter ideia do poder desses jogos, durante a pandemia, a renda proveniente do Axie Infinity foi suficiente para salvar muitas cidades pobres da miséria.

Agora, essa mesma renda pode te ajudar a pagar algumas contas ou até mesmo a atingir a liberdade financeira mais rapidamente.

Afinal, ganhos de 300, 500 ou 1.000 dólares por mês, na cotação atual, podem ser suficientes para multiplicar a renda de muitas pessoas em duas ou até três vezes.

Ou seja, em pouco tempo você pode estar ganhando o dobro ou até o triplo do que ganha hoje, sem precisar de um segundo emprego, somente com alguns minutos por dia jogando no celular.

Qual é a pegadinha? Como esses jogos pagam os jogadores?

É claro que uma proposta como essa pode levantar algumas suspeitas.

Afinal, não existe dinheiro de graça. O que a empresa por trás do jogo ganha com isso? Como é possível pagar os jogadores em dólar – ainda mais quando se trata de quantias tão absurdas como essas?

Essas dúvidas são perfeitamente normais, ainda mais se tratando de uma tecnologia nova como o metaverso e os jogos play-to-earn.

Esse pagamento é possível porque a empresa ganha dinheiro cobrando taxas em cima de cada atividade feita no jogo.

Explico: toda vez que um jogador, por exemplo, cria um novo personagem, ele precisa pagar uma taxa em AXS, principal token do jogo. Essa taxa é uma das formas com que a empresa ganha dinheiro em cima do jogo.

Claro que a empresa também precisa ganhar alguma coisa. Ninguém cria toda uma estrutura dessa sem investir alguns milhões de dólares.

A vantagem é que o jogador também é remunerado em uma criptomoeda específica cada vez que faz uma dessas atividades.

Ou seja, a empresa ganha, mas você também ganha. E como os ganhos são em dólar, moeda bastante valorizada em relação ao real, jogadores brasileiros têm uma excelente vantagem financeira ao jogar esses jogos.

Maior associação de jogadores da América Latina quer te ensinar a começar nesse mercado

Se você ficou interessado em, pelo menos, conhecer essa oportunidade, mas não faz ideia de por onde começar, fique tranquilo. A maior empresa do segmento de jogos play-to-earn da América Latina quer te ajudar.

A Dux é uma guilda (associação de jogadores) que nasceu e cresceu em 2021, durante a explosão do Axie Infinity. Desde então, a empresa diversificou seus investimentos e, hoje em dia, está de olho em diversos jogos do mesmo segmento.

Isso porque o Axie Infinity é, atualmente, o maior jogo do segmento play-to-earn – mas isso não significa que ele traz as melhores oportunidades.

Todos os meses são lançados diversos jogos com o mesmo objetivo: pagar seus jogadores em dólar para jogar.

A maioria deles provavelmente não vai pra frente. São jogos criados apenas para tentar surfar essa febre.

Mas alguns desses jogos têm bastante potencial e, por serem projetos fora do radar, podem trazer ganhos mensais ainda maiores que os de Axie Infinity.

Ou seja, a Dux tem todo um ecossistema que permite que praticamente qualquer pessoa comece do zero a ganhar dinheiro em pouco tempo com esses jogos. São ganhos em dólar que estão mudando a vida financeira de muitas famílias.

"Além de Axie Infinity, a Dux tem outros 15 jogos no radar. Alguns já estão funcionando e já estão pagando em dólar, outros ainda nem foram lançados. Mas uma coisa é certa: todos representam uma excelente oportunidade para quem quer ganhar muito dinheiro em dólar sem sair de casa, apenas jogando no celular." – Paulo Camargo, especialista em GameFi

