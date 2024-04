Veja 4 títulos de renda fixa para ter na carteira com a Selic a 10,75%, segundo a Empiricus

Pela sexta vez consecutiva, o Copom decidiu reduzir as taxas de juros do Brasil. A equipe comandada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cortou a Selic em 0,50 pontos percentuais na reunião do último dia 20. A taxa agora está em 10,75% ao ano.

É comum que, a cada corte feito pelo Comitê, muitos investidores imaginem que a renda fixa esteja “morrendo” um pouco mais.

Afinal, muitos títulos dessa categoria são atrelados aos juros – e, com a queda da Selic, esses mesmos títulos tendem a ter rendimentos cada vez menores para o investidor.

Mas não se deixe enganar por esse discurso. A renda fixa está longe de perder sua relevância e ainda deve estar presente na carteira de todo investidor que preza pela diversidade.

Principalmente porque uma classe específica de títulos dentro da renda fixa tem a capacidade de continuar pagando bons rendimentos independentemente da queda da Selic.

Estou falando aqui da renda fixa “premium”, a “queridinha” dos mais endinheirados.

Conheça a renda fixa dos mais ricos

Um levantamento da SmartBrain mostrou que, em fevereiro, a renda fixa ocupou a maior parte do portfólio dos “ricaços” – 39,47% da carteira desses investidores era formada por essa categoria de produtos.

Ou seja: quem tem mais dinheiro no bolso já entendeu que não dá pra abrir mão de uma dose de “conservadorismo” nas aplicações – mesmo em momentos em que os juros vivem uma trajetória de queda, como agora.

A primeira razão para isso é: vivemos no Brasil, um país onde ter previsibilidade na carteira é fundamental.

E a segunda razão é que a redução das perspectivas de inflação turbinam o retorno real dos títulos indexados ao IPCA.

E são esses mesmos títulos atrelados ao IPCA e com rendimentos “turbinados” que passam “ilesos” ao ciclo de queda de juros no país. Por isso eles são os preferidos dos investidores com maior patrimônio.

Alguns títulos podem render até IPCA +8,6%

Não importa se a Selic caiu para 10,75% agora: esses títulos da renda fixa “premium” podem continuar entregando ao investidor a segurança típica dessa categoria aliada a bons rendimentos.

Mas acontece que eles não costumam ser disponibilizados pelos grandes bancos a qualquer investidor…

Com rendimentos tão atrativos, costumam ficar “escondidos” do grande público. Mas a Empiricus Research tem uma novidade capaz de tornar o acesso a esses títulos muito mais fácil para você, pessoa física.

Acontece que a analista Lais Costa, especialista em renda fixa da casa, “garimpa” o mercado diariamente em busca de títulos de renda fixa que estejam oferecendo um potencial de remuneração interessante.

Após encontrá-los, ela reúne as oportunidades em um relatório – que, agora, está sendo disponibilizado de forma gratuita para qualquer pessoa interessada.

É isso mesmo: qualquer investidor pode acessar essas oportunidades sem pagar nada e nem abrir conta em nenhuma corretora. São 4 títulos da renda fixa “premium” que não têm seus rendimentos afetados pela queda da Selic.

Veja só na imagem que os 4 títulos de renda fixa recomendados pela analista têm rendimentos que podem chegar a até IPCA +8,6%, algo bem atrativo em época de queda da taxa de juros.

Fique tranquilo: você não precisa se comprometer a nada antes de conhecer esses títulos.

Basta clicar no botão abaixo para fazer o download do relatório e ler a descrição completa de cada um, com informações como: emissor, ticker, classificação de risco, taxa de retorno e prazo.

Depois, você decide qual deles vale a pena adicionar à sua carteira agora para buscar lucros com a renda fixa em meio ao ciclo de queda da Selic. Aproveite essa oportunidade:

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus