Vale (VALE3) irá distribuir R$ 8,3 bi em juros sobre capital próprio

A mineradora Vale (VALE3) anunciou na noite desta quinta-feira, 27, que irá pagar R$ 8,276 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao resultado da companhia no segundo trimestre deste ano.

O acionista receberá R$ 1,917008992 por ação.

Irão receber o JCP os detentores de ações da Vale até o dia 11 de agosto de 2023 (data com). As ações e as ADRs serão negociadas sem direito ao JCP a partir do dia 14 de agosto.

O pagamento dos juros sobre o capital próprio ocorrerá em 1º de setembro de 2023 para quem possui a ação. Os detentores de ADRs vão receber o pagamento no dia 8 de setembro.

Vale tem lucro 78% menor no 2º tri

A Vale divulgou seu balanço do segundo trimestre também nesta quinta-feira. A mineradora apresentou um lucro líquido de US$ 892 milhões, queda de 78,2% frente aos US$ 4,093 bilhões apurados no mesmo período do ano passado. Em comparação trimestral, o lucro da Vale caiu 51% contra os US$ 1,83 bilhão registrados nos primeiros três meses do ano.

A companhia teve uma receita líquida de US$ 9,67 bilhões, queda de 13% na comparação anual.

Já o Ebitda (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, na sigla em inglês) ajustado, caiu US$ 3,874 bilhões, baixa de 26% frente ao mesmo período do ano anterior.

Veja também