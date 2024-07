Vale anuncia distribuição de R$ 8,94 bilhões em JCP

A Vale (VALE3) comunicou na quinta-feira (25) que distribuirá R$ 8,94 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP), correspondentes a R$ 2,093798142 por ação, em valores brutos, sujeitos à incidência de impostos. A distribuição tem como base o segundo trimestre deste ano e está alinhada à política de remuneração aos acionistas da companhia.

Detalhes do pagamento

De acordo com o fato relevante divulgado, a data de corte para os acionistas detentores de ações negociadas na B3 será em 2 de agosto de 2024, com pagamento previsto para 4 de setembro. Para os detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na New York Stock Exchange (NYSE), a data de corte será em 5 de agosto de 2024, com pagamento a partir de 11 de setembro. As ações da Vale serão negociadas ex-remuneração por JCP na B3 e na NYSE a partir de 5 de agosto de 2024.

A empresa destacou que o valor a ser pago por ação pode sofrer variações até as datas de corte devido ao programa de recompra de ações, que impacta o número de ações em tesouraria. Com base nos valores brutos, a remuneração de R$ 2,09 por ação representa um dividend yield de 3,45%, considerando a cotação de fechamento da ação em R$ 60,57 na quinta-feira (25).

Resultados financeiros

No segundo trimestre de 2024, a Vale registrou um lucro líquido de US$ 2,769 bilhões, representando um aumento de 198% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado foi impulsionado pelo aumento das vendas de minério de ferro, que cresceram 7% em base anual e 25% na comparação trimestral, atingindo uma produção recorde para um segundo trimestre desde 2018.

Além disso, a receita líquida de vendas totalizou US$ 9,92 bilhões no período, uma alta de 2% em relação ao segundo trimestre de 2023. Apesar do aumento dos lucros, o Ebitda permaneceu estável em US$ 3,993 bilhões na comparação anual.

A Vale informou também que os preços de referência do minério de ferro foram de US$ 111,80 por tonelada no segundo trimestre, 1% maior do que no mesmo período do ano anterior, enquanto o preço realizado dos finos de minério se manteve em US$ 98,20 por tonelada.

Os resultados financeiros em reais apontaram um lucro líquido de R$ 14,586 bilhões, 207% maior em relação ao mesmo período do ano anterior, e uma receita líquida de R$ 51,735 bilhões, 8,33% superior na comparação anual.