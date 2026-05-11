Vale a pena trocar as 'caixinhas' das fintechs pelo Tesouro Reserva?

O lançamento do Tesouro Reserva pelo Tesouro Nacional trouxe um novo competidor para o ringue das fintechs e bancos digitais. A nova modalidade do Tesouro Direto tem diversas semelhanças com as populares "caixinhas" e "cofrinhos". São opções que oferecem rendimento atrelado às taxas de juros (Selic ou CDI) e possuem liquidez diária. Ou seja, o investidor não precisa esperar a data de vencimento para resgatar o valor aplicado.

A regra do jogo tributário também é a mesma para todos. A incidência do Imposto de Renda (IR) segue a tabela regressiva da renda fixa (de 22,5% a 15%), variando conforme o tempo que o dinheiro permanece investido. Para ajudar o investidor a navegar nesse novo cenário, a EXAME listou o rendimento das principais "contas rendeiras" no dia de hoje (11 de maio de 2026) e comparou com o novo título do Tesouro Nacional para extrair a taxa anual bruta de cada um.

O Duelo dos Indexadores: Selic vs. CDI

Enquanto o Tesouro Reserva rende exatamente 100% da Selic (atualmente em 14,50% a.a.), as fintechs utilizam o CDI (em 14,40% a.a.) como base. Contudo, para atrair clientes, muitas plataformas oferecem percentuais acima de 100% do CDI, o que pode elevar a rentabilidade bruta, mas muitas vezes exige o cumprimento de metas de gastos ou assinaturas de planos mensais. Abaixo, uma comparação das taxas brutas disponíveis hoje:

Instituição Modalidade Rentabilidade (%) Taxa Anual Bruta Garantia PicPay Cofrinhos (até 10k)* 121% do CDI 17,42% FGC Nubank Caixinha Ultravioleta 120% do CDI 17,28% FGC Mercado Pago Cofrinho Turbinado 120% do CDI 17,28% FGC Mercado Pago Saldo em Conta (Meli+) 105% do CDI 15,12% FGC PicPay Saldo em Conta Padrão 102% do CDI 14,68% FGC Tesouro Direto Tesouro Reserva 100% da Selic 14,50% Tesouro Nacional Nubank Caixinha RDB Padrão 100% do CDI 14,40% FGC *As taxas das fintechs podem exigir metas de movimentação, saldo mínimo ou assinaturas (Meli+ ou Nubank Ultravioleta). O Tesouro Reserva oferece segurança máxima estatal sem condições extras.

Referência: Selic 14,50% e CDI 14,40%.

Na hipótese de um investimento inicial de R$ 100, o Tesouro Reserva entrega rentabilidade líquida semelhante ao rendimento padrão de contas como Nubank, Mercado Pago e PicPay. A diferença aumenta quando comparada ao retorno das 'caixinhas' e 'cofrinhos' turbinados, conforme mostram os cálculos abaixo, feitos pela EXAME.

Prazo Tesouro Reserva PicPay Cofrinho (121%) Nubank Ultra /

Mercado Pago Cofrinho (120%) Mercado Pago Saldo (105%) PicPay Saldo (102%) Nubank (100%) 30 dias R$ 100,88 R$ 101,06 R$ 101,05 R$ 100,92 R$ 100,89 R$ 100,87 6 meses R$ 105,43 R$ 106,53 R$ 106,48 R$ 105,68 R$ 105,51 R$ 105,39 1 ano R$ 111,60 R$ 113,94 R$ 113,82 R$ 112,14 R$ 111,79 R$ 111,52 2 anos R$ 125,66 R$ 131,23 R$ 130,96 R$ 126,92 R$ 126,11 R$ 125,48 Cálculo baseado em Selic de 14,50% e CDI de 14,40%. Os valores são líquidos (pós-IR).

O Tesouro Reserva não possui o spread de 0,10% comum no Tesouro Selic tradicional.

No Tesouro Reserva, enquanto título público atrelado à Selic, há também uma taxa de custódia de 0,2% ao ano, mas que é isenta para valores até R$ 10 mil.

Ou seja: ao investir R$ 10.001,00, o valor ultrapassa esse limite. A taxa incidirá apenas sobre o valor que exceder os R$ 10 mil (neste caso, sobre R$ 1,00). Nas fintechs, não há essa taxa de custódia, mas o PicPay, por exemplo, reduz a rentabilidade para 102% do CDI sobre o que exceder os R$ 10 mil. Os cofrinhos turbinados do Mercado Pago também só pagam 120% do CDI em aplicações de até R$ 10 mil. O que estiver no cofrinho acima desse valor, rende 100% do CDI.

O que vale mais a pena?

A escolha entre o Tesouro Reserva e as 'caixinhas' das fintechs depende, antes de tudo, do objetivo do investidor. Para quem busca guardar uma reserva de emergência, a segurança pesa mais do que a rentabilidade. "Quando a gente está procurando uma reserva de emergência, um dinheiro que vai usar em um período curto, a gente busca segurança principalmente. O Tesouro Reserva vai nos dar maior segurança pois é título do governo", afirma o planejador financeiro Raphael Carneiro.

As taxas de 120% ou 121% do CDI oferecidas pelas fintechs não costumam ser permanentes e podem ser alteradas a qualquer momento. O Tesouro Reserva, por outro lado, tem rentabilidade definida pela política monetária do país, o que segue uma lógica pública e previsível, não comercial.

O valor investido, porém, muda o cálculo. Abaixo de R$ 10 mil, o Tesouro Reserva reúne dois atrativos: isenção da taxa de custódia de 0,2% ao ano e a garantia do governo federal. Acima desse patamar, a taxa de custódia entra em cena e reduz a vantagem do título público frente às caixinhas, que não têm esse custo.

Para o planejador Andres Montano, a decisão nesse caso se resume a uma troca consciente. "Quem investe acima de R$ 10 mil no Tesouro Reserva abre mão de uma rentabilidade um pouco maior, mas prioriza a segurança soberana", resume.

Para os especialistas, o Tesouro Reserva não chegou para vencer as fintechs em rentabilidade bruta. Para o investidor que mantém até R$ 10 mil numa reserva de emergência, o título entrega liquidez diária, tributação idêntica à concorrência e a garantia do Tesouro Nacional, sem exigir assinaturas, metas de gastos ou fidelidade a qualquer plataforma.

Para quem quer extrair cada décimo de percentual do CDI, as caixinhas turbinadas ainda levam vantagem. Mas o novo título deixa claro que rentabilidade e segurança têm preços diferentes.