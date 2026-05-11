Vale a pena trocar as 'caixinhas' das fintechs pelo Tesouro Reserva?

Selic vs. CDI: Tesouro Reserva entra no ringue das 'caixinhas'
Editor de Invest
Publicado em 11 de maio de 2026 às 14h24.
O lançamento do Tesouro Reserva pelo Tesouro Nacional trouxe um novo competidor para o ringue das fintechs e bancos digitais. A nova modalidade do Tesouro Direto tem diversas semelhanças com as populares "caixinhas" e "cofrinhos". São opções que oferecem rendimento atrelado às taxas de juros (Selic ou CDI) e possuem liquidez diária. Ou seja, o investidor não precisa esperar a data de vencimento para resgatar o valor aplicado.
A regra do jogo tributário também é a mesma para todos. A incidência do Imposto de Renda (IR) segue a tabela regressiva da renda fixa (de 22,5% a 15%), variando conforme o tempo que o dinheiro permanece investido. Para ajudar o investidor a navegar nesse novo cenário, a EXAME listou o rendimento das principais "contas rendeiras" no dia de hoje (11 de maio de 2026) e comparou com o novo título do Tesouro Nacional para extrair a taxa anual bruta de cada um.
Enquanto o Tesouro Reserva rende exatamente 100% da Selic (atualmente em 14,50% a.a.), as fintechs utilizam o CDI (em 14,40% a.a.) como base. Contudo, para atrair clientes, muitas plataformas oferecem percentuais acima de 100% do CDI, o que pode elevar a rentabilidade bruta, mas muitas vezes exige o cumprimento de metas de gastos ou assinaturas de planos mensais. Abaixo, uma comparação das taxas brutas disponíveis hoje:
|Instituição
|Modalidade
|Rentabilidade (%)
|Taxa Anual Bruta
|Garantia
|PicPay
|Cofrinhos (até 10k)*
|121% do CDI
|17,42%
|FGC
|Nubank
|Caixinha Ultravioleta
|120% do CDI
|17,28%
|FGC
|Mercado Pago
|Cofrinho Turbinado
|120% do CDI
|17,28%
|FGC
|Mercado Pago
|Saldo em Conta (Meli+)
|105% do CDI
|15,12%
|FGC
|PicPay
|Saldo em Conta Padrão
|102% do CDI
|14,68%
|FGC
|Tesouro Direto
|Tesouro Reserva
|100% da Selic
|14,50%
|Tesouro Nacional
|Nubank
|Caixinha RDB Padrão
|100% do CDI
|14,40%
|FGC
*As taxas das fintechs podem exigir metas de movimentação, saldo mínimo ou assinaturas (Meli+ ou Nubank Ultravioleta). O Tesouro Reserva oferece segurança máxima estatal sem condições extras.
Referência: Selic 14,50% e CDI 14,40%.
Na hipótese de um investimento inicial de R$ 100, o Tesouro Reserva entrega rentabilidade líquida semelhante ao rendimento padrão de contas como Nubank, Mercado Pago e PicPay. A diferença aumenta quando comparada ao retorno das 'caixinhas' e 'cofrinhos' turbinados, conforme mostram os cálculos abaixo, feitos pela EXAME.
|Prazo
|Tesouro Reserva
|PicPay Cofrinho (121%)
|Nubank Ultra /
Mercado Pago Cofrinho (120%)
|Mercado Pago Saldo (105%)
|PicPay Saldo (102%)
|Nubank (100%)
|30 dias
|R$ 100,88
|R$ 101,06
|R$ 101,05
|R$ 100,92
|R$ 100,89
|R$ 100,87
|6 meses
|R$ 105,43
|R$ 106,53
|R$ 106,48
|R$ 105,68
|R$ 105,51
|R$ 105,39
|1 ano
|R$ 111,60
|R$ 113,94
|R$ 113,82
|R$ 112,14
|R$ 111,79
|R$ 111,52
|2 anos
|R$ 125,66
|R$ 131,23
|R$ 130,96
|R$ 126,92
|R$ 126,11
|R$ 125,48
Cálculo baseado em Selic de 14,50% e CDI de 14,40%. Os valores são líquidos (pós-IR).
O Tesouro Reserva não possui o spread de 0,10% comum no Tesouro Selic tradicional.
No Tesouro Reserva, enquanto título público atrelado à Selic, há também uma taxa de custódia de 0,2% ao ano, mas que é isenta para valores até R$ 10 mil.
Ou seja: ao investir R$ 10.001,00, o valor ultrapassa esse limite. A taxa incidirá apenas sobre o valor que exceder os R$ 10 mil (neste caso, sobre R$ 1,00). Nas fintechs, não há essa taxa de custódia, mas o PicPay, por exemplo, reduz a rentabilidade para 102% do CDI sobre o que exceder os R$ 10 mil. Os cofrinhos turbinados do Mercado Pago também só pagam 120% do CDI em aplicações de até R$ 10 mil. O que estiver no cofrinho acima desse valor, rende 100% do CDI.
A escolha entre o Tesouro Reserva e as 'caixinhas' das fintechs depende, antes de tudo, do objetivo do investidor. Para quem busca guardar uma reserva de emergência, a segurança pesa mais do que a rentabilidade. "Quando a gente está procurando uma reserva de emergência, um dinheiro que vai usar em um período curto, a gente busca segurança principalmente. O Tesouro Reserva vai nos dar maior segurança pois é título do governo", afirma o planejador financeiro Raphael Carneiro.
As taxas de 120% ou 121% do CDI oferecidas pelas fintechs não costumam ser permanentes e podem ser alteradas a qualquer momento. O Tesouro Reserva, por outro lado, tem rentabilidade definida pela política monetária do país, o que segue uma lógica pública e previsível, não comercial.
O valor investido, porém, muda o cálculo. Abaixo de R$ 10 mil, o Tesouro Reserva reúne dois atrativos: isenção da taxa de custódia de 0,2% ao ano e a garantia do governo federal. Acima desse patamar, a taxa de custódia entra em cena e reduz a vantagem do título público frente às caixinhas, que não têm esse custo.
Para o planejador Andres Montano, a decisão nesse caso se resume a uma troca consciente. "Quem investe acima de R$ 10 mil no Tesouro Reserva abre mão de uma rentabilidade um pouco maior, mas prioriza a segurança soberana", resume.
Para os especialistas, o Tesouro Reserva não chegou para vencer as fintechs em rentabilidade bruta. Para o investidor que mantém até R$ 10 mil numa reserva de emergência, o título entrega liquidez diária, tributação idêntica à concorrência e a garantia do Tesouro Nacional, sem exigir assinaturas, metas de gastos ou fidelidade a qualquer plataforma.
Para quem quer extrair cada décimo de percentual do CDI, as caixinhas turbinadas ainda levam vantagem. Mas o novo título deixa claro que rentabilidade e segurança têm preços diferentes.