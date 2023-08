‘Vai minguar’: dividendos de Taesa (TAEE11) podem estar ameaçados; entenda

Fazendo jus ao título de uma das maiores pagadoras de proventos da bolsa a Taesa (TAEE11) vai distribuir R$ 313 milhões em dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio) aos acionistas, na próxima semana.

O montante chama atenção dos investidores. Entretanto, tem crescido o número de casas de análises que estão olhando para a distribuição de dividendos “gordos” da companhia como um acontecimento com “prazo de validade”.

Depois do Itaú BBA, esta semana foi a vez da Genial Investimentos, em entrevista ao Money Times, apontar que a companhia pode estar pagando dividendos demais.

Além do pagamento que ocorrerá ainda em agosto, nos últimos 12 meses, a companhia distribuiu o equivalente a R$ 3,38 por ação.

Contudo, os analistas apontam que os fundamentos não justificam a manutenção desse ritmo de pagamentos.

Na avaliação da Genial, as ações da companhia estão caras e os resultados do segundo trimestre vieram abaixo da expectativa. O lucro líquido, por exemplo, foi 60% menor que no mesmo período de 2022.

Os analistas da Empiricus Research também acreditam que os dividendos de Taesa podem cair.

Eles inclusive vêm falando sobre isso há alguns meses e recomendando aos investidores deixarem o ativo fora das carteiras focadas em dividendos.

Em contrapartida, no radar dos profissionais da casa, estão 5 ações para buscar dividendos.

O que está em jogo para a Taesa (TAEE11) e como isso impacta os dividendos?

O analista da Empiricus Research Ruy Hungria acompanha a ação há algum tempo. Ele destaca que, embora o pagamento de dividendos se mantenha, nos próximos anos eles podem diminuir consideravelmente.

Há duas questões que podem impactar diretamente na distribuição de Taesa. A primeira delas é que, até o fim de 2030, a companhia encerrará o contrato de quatro concessões, sendo três delas muito importantes para o seu resultado.

O fim dessas concessões pode representar uma redução das receitas da elétrica. E, em tese, essa redução deveria ser suprida pelos novos empreendimentos.

No final de 2022, a Taesa venceu a disputa por dois lotes leiloados pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), para transmissão de energia no Maranhão, Pará e Rio Grande do Sul.

Aqui entramos no segundo ponto delicado do case da elétrica. Na visão dos analistas, os novos empreendimentos da Taesa contam com uma taxa de retorno baixíssima. A Taxa Interna de Retorno (TIR) das novas concessões está entre 4,4% ao ano e 3,7% a.a.

Para efeito de comparação, o Tesouro Direto IPCA + 2055, que tem vencimento próximo ao fim das novas concessões da companhia, oferece uma remuneração atualmente de IPCA + 5,45%.

Ou seja, ao mesmo tempo em que concessões importantes da companhia estão encerrando, a Taesa está se comprometendo com investimentos cujo retorno estimado é menor que o encontrado em títulos de longo prazo da renda fixa.

Na visão dos analistas, essas mudanças na tese da companhia vão impactar diretamente nas ações e no pagamento de dividendos.

“Não dá para saber exatamente quando, mas esse dividend yield que hoje está em dois dígitos, a expectativa é de que, em alguns anos, vai minguar.”, explica.

Empiricus Investimentos libera acesso gratuito a carteira com as 5 melhores ações para buscar dividendos agora

Investir em Taesa agora, pensando nos dividendos passados, pode ser uma “cilada”. Pois, os proventos pagos até agora em nada influenciam os pagamentos futuros.

Na verdade, são os fundamentos da ação que vão determinar se ela será uma boa pagadora no futuro ou não.

E, nesse sentido, as expectativas não são muito animadoras para a Taesa. Por esse motivo, a elétrica não está entre as melhores ações para buscar dividendos recomendadas pelos analistas da Empiricus Research.

Os analistas divulgaram suas apostas em um relatório que contém a lista com as 5 melhores ações para buscar dividendos em agosto.

Neste relatório, você poderá entender por que os especialistas consideram estes os melhores ativos para investir com foco em proventos neste momento.

Além dos dividendos, entre os 5 ativos selecionados pelos especialistas, o investidor ainda poderá comprar papéis que estão baratos e têm potencial de valorização. Ou seja, existe a possibilidade de buscar lucros de duas formas com a mesma ação.

O melhor de tudo é que você vai poder conhecer as recomendações e a tese de investimento de cada uma delas de graça, pois a Empiricus Investimentos está liberando este conteúdo como uma cortesia.

Assim, clicando neste link ou no botão abaixo você terá acesso ao ticker das ações para buscar dividendos agora.

QUERO CONHECER AS 5 MELHORES AÇÕES PARA BUSCAR DIVIDENDOS AGORA