Uma força compradora de R$ 89 bi: Recompras de ações seguem aquecidas em 2025 Copel, Vibra e B3 estão entre as empresas com maior retorno potencial via recompras de papéis, aponta o Itaú BBA

Programas de recompra de ações permitem que as empresas adquiram seus próprios papéis no mercado, reduzindo o número de ações em circulação e, consequentemente, aumentando o lucro por ação (b3/Divulgação)