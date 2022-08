Uma das melhores oportunidades de investimento do ano pode acabar em breve; veja como aproveitar

Não é de hoje que a renda fixa funciona como uma espécie de “porto seguro” para onde os investidores correm em momentos de instabilidade, quando eventos macroeconômicos de grandes proporções abalam o desempenho de empresas e bolsas de valores em todo o mundo.

Mas, diante da escalada dos juros, que fez com a Selic atingisse o maior patamar dos últimos seis anos na última reunião do Copom, esse movimento ficou especialmente vantajoso para os investidores brasileiros.

“O cenário de Selic em alta é basicamente o melhor dos mundos, porque o investidor mantém a estabilidade do portfólio, visto que os princípios dos ativos de renda fixa se mantêm, mas com uma lucratividade mais atrativa”, explica Frederico Khouri, especialista em renda fixa e Associate Director na área de Credit research do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.

Com a alta dos juros, a maior janela de oportunidades da renda fixa está aberta, mas pode fechar em breve. Saiba como escolher os títulos certos para aproveitar esse momento!

Para se ter uma ideia do tamanho dessa oportunidade, com os juros nas alturas, quem escolhe os títulos certos pode conquistar retornos de 6% a 8% acima da inflação, ou até mesmo rentabilidades de mais de dois dígitos.

Assim, não é de se estranhar que as captações em renda fixa tenham crescido 25% no primeiro semestre deste ano – chegando a representar 61% dos investimentos dos brasileiros no 2º trimestre, de acordo com dados divulgados pela Anbima. Mas a verdade é que os tempos de bonança na renda fixa podem estar próximos do fim.

Fim do ciclo de altas da Selic?

Diferentes economistas e casas de análise acreditam que, com o ajuste realizado na última semana, o Copom tenha encerrado o ciclo de altas da Selic. A expectativa agora é de que a taxa se mantenha estável até que uma inflação mais controlada viabilize o início de um ciclo de quedas.

Em outras palavras: a má notícia é que o período para que o investidor alcance retornos realmente atrativos sem abrir mão da segurança proporcionada pela renda fixa está prestes a terminar. A boa, é que ainda dá tempo de aproveitá-lo.

Conteúdo gratuito: descubra como se beneficiar dos ajustes da Selic com seus investimentos

Com o objetivo de ajudar os investidores a encontrarem os títulos certos para lucrar com a renda fixa (não apenas agora, mas também quando os juros começarem a cair); a EXAME e o BTG Pactual realizam, nesta quinta-feira, 11 de agosto, a Masterclass A Janela da Renda Fixa.

Virtual e totalmente gratuita, a aula terá início às 19h30 e será ministrada por Frederico Khouri, responsável pelas análises de ofertas primárias e mercado secundário de ativos de crédito privado corporativo, além de análises para crédito privado bancário no BTG Pactual. Para participar, os interessados devem realizar um cadastro gratuito na página oficial do evento.

Veja, abaixo, alguns dos assuntos que serão abordados durante a masterclass: