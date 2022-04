Um trade por dia: receba alerta de operador que tem 80% de acerto na bolsa

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

O trader Nilson Marcelo está se tornando, aos poucos, um importante centro dos holofotes do mercado financeiro, por conta de seu desempenho em operações de curto prazo na bolsa.

O motivo? Os resultados extraordinários de suas recomendações diárias e gratuitas enviadas por e-mail aos interessados no seu trabalho.

O funcionamento é bem simples: todas as manhãs, Nilson envia, dentro da newsletter gratuita Transparência Radical, da corretora Vitreo, uma recomendação de trade para aquele dia.

Os “calls” do operador são bem simples: há sempre um ativo de sua escolha (uma ação, por exemplo), além dos preços de entrada, alvos e stop. Confira abaixo o exemplo da última quarta-feira (27/4), em que o trade do dia foi com os papéis da Alupar (ALUP11):

Essas recomendações, iniciadas neste ano, estão surpreendendo por três aspectos:

O elevado índice de acertos de 80,1%: a cada cinco posições recomendadas por Nilson, quatro têm dado lucro; A alta rentabilidade dos acertos: em média, os calls de Nilson renderam 4% de lucro — embora possa parecer pouco, é importante frisar que esse valor é embolsado em um período curtíssimo (de um dia a uma semana) e, no médio prazo, se torna espetacular; Elas são gratuitas, ou seja, não estão restritas a assinantes premium ou investidores milionários.

Para receber gratuitamente em seu e-mail essas recomendações, basta se cadastrar na newsletter Transparência Radical, da Vitreo, no link disponível no botão ao final deste texto.

Além das sugestões do Nilson, você receberá um conteúdo aprofundado do cenário econômico global e nacional, além de sugestões de ótimos produtos de investimento, como títulos de renda fixa que pagam acima do Tesouro Direto.

Lucro que não acaba mais: equipe já trouxe 813% de retorno em cerca de sete meses

Além de sua recomendação diária, Nilson faz parte da estrelada equipe do Vitreo Trading, braço de operações de curto prazo da corretora Vitreo.

O time oferece salas gratuitas ao vivo de trading, em que as recomendações são feitas ao vivo pelos especialistas — e você, como investidor, pode simplesmente copiá-las para ter o mesmo resultado.

Desde o dia 21 de setembro do ano passado, até a parcial do meio de abril, as indicações da sala de trading apresentaram 82,7% de acerto e 813% de retorno.

Em outras palavras, foi possível multiplicar por mais de nove vezes o capital investido em menos de sete meses. Evidentemente, retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas os números indicam a capacidade e competência da equipe.

Ao clicar no botão abaixo, você irá acessar uma página segura para fazer seu cadastro. Após preencher suas informações, você estará inscrito na newsletter Transparência Radical e receberá, todos os dias, as recomendações do Nilson.

Além disso, você será orientado a como acessar as salas de trading ao vivo, onde a equipe do Nilson opera ao vivo e ensina todos os macetes para você buscar enriquecer na bolsa.

