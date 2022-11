Um dia após falas de Lula, título de renda fixa paga 15,87% por tempo limitado

São Paulo - As falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ontem causaram a maior queda do ano no mercado de ações, mas também abriram uma boa janela de oportunidade para a renda fixa.

Em discurso na sede da transição, Lula questionou as pressões por responsabilidade fiscal, ao dizer que “os mesmos que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social deste país”.

O discurso foi lido por agentes do mercado como uma “licença para gastar”, o que também trouxe volatilidade ao mercado de juros.

Na manhã de hoje, a negociação de alguns títulos públicos do Tesouro Direto chegou a ser suspensa, após registrar alta de até 67 pontos-base.

Papéis prefixados, por exemplo, ofereciam juros a partir de 13,38%, na primeira atualização do dia, frente a uma taxa de 12,74% na véspera.

Mas não foram só os títulos públicos que viram suas taxas subir na manhã de hoje.

Quem quiser aproveitar o momento para contratar retornos ainda mais atraentes pode encontrar boas oportunidades no mercado de CDBs (Certificados de Depósitos Bancários).

