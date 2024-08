Ultrapar (UGPA3) paga dividendos nesta sexta-feira; veja se você tem direito Confira a data de corte dos dividendos da Ultrapar (UGPA3)

BRAZIL - 2020/08/19: In this photo illustration the Grupo Ultra (Ultrapar) logo seen displayed on a smartphone. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)