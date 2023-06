Ujay aposta em tropicalização para conquistar investidores com fundo quantitativo

A indústria de fundos quantitativos ainda está engatinhando no mercado brasileiro. Os produtos que utilizam diretamente algoritmos e método científico – e não somente a visão de um ser humano – na decisão do investimento correspondem a cerca de 3% do total da indústria de fundos no Brasil hoje, contra uma parcela em torno de 30% nos Estados Unidos.

Apesar de ser um desafio, a baixa aderência também pode ser uma oportunidade. Essa é a visão da gestora Ujay Capital, que apostou em seu primeiro produto quantitativo em 2021. A estratégia foi entrar com um parceiro estrangeiro, a gestora indiana Estee, que é especializada no mercado quantitativo. A parceria deu origem ao fundo multimercado Ujay Estee Quant, que apresenta um retorno acumulado de 28% desde a origem do fundo, contra 22,5% do CDI, seu benchmark.

“O Brasil ainda é um mercado pequeno de fundo quantitativo, então existe pouco recurso humano alocado nesse tipo de ativo. Nos associar à Estee traz esse diferencial”, afirmou Diego Arruda, sócio-fundador da Ujay, em entrevista à EXAME Invest.

Para a Ujay, o que distingue o fundo de outros produtos semelhantes é a tropicalização: a estratégia global da Estee é adaptada com um foco nacional, onde o investimento é 100% em ações brasileiras. O modelo aplicado no Brasil é uma estratégia long short quantitativa de mercado neutro, focada no mercado de ações nacional.

“Nosso modelo sistemático é baseado em regras com mais de 300 fatores quantitativos, que analisa o mercado e ajuda a gerar um portfólio neutro (o que significa que aproximadamente compramos e vendemos quantidades semelhantes de investimentos em qualquer direção)”, explicou Gaurav Sahnim, vice-presidente sênior da Estee.

O fundo da Ujay com a Estee tem atualmente R$ 21 milhões sob gestão, e Arruda projeta que o número possa crescer até R$ 250 milhões. Entre gestora e área de wealth management, a Ujay tem atualmente cerca de R$ 7 bilhões sob gestão.

Potencial do mercado quantitativo

Olhando para o futuro, a Ujay enxerga uma “avenida de crescimento” para o mercado de fundos quantitativos – no Brasil e dentro da própria gestora. Novos produtos quant e adoção da estratégia dentro de outros fundos da casa estão em estudo, mas devem ficar para os próximos meses.

“Ambiente quantitativo é muito vasto, mas somos muito pé no chão. Primeiro queremos chegar ao limite da capacidade deste fundo para depois dar seguimento às conversas que já temos dentro de casa para outros produtos com estratégias distintas”, avaliou Paulo Ferreira, sócio da Ujay.

Ferreira destacou ainda que a nova regulação de fundos de investimento, que passa a valer em outubro deste ano, deve destravar o potencial para os produtos quantitativos. “É uma norma que vai ajudar na questão da alavancagem, que é um tema bastante sensível para o mercado quantitativo”, disse.