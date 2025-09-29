Invest

Trump lucra US$ 1 bilhão com criptomoedas; veja as lições para investidores

O salto bilionário do patrimônio de Donald Trump mostra o poder das moedas digitais e os perigos escondidos nesse mercado

Entenda quais cuidados ter ao lidar com criptomoedas (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18h55.

Em apenas nove meses, Donald Trump teria lucrado US$ 1 bilhão com criptomoedas, elevando seu patrimônio para cerca de US$ 5,6 bilhões, de acordo com a Forbes

O crescimento colocou os ativos digitais à frente de parte de seus negócios tradicionais em imóveis e reforçou o peso da criptoeconomia no cenário global.

Boa parte desse resultado veio de moedas digitais associadas ao seu nome e de projetos que atraíram investidores embalados pela visibilidade política e pelo alcance de marketing da marca Trump.  

Para o investidor amador, que não conta com estrutura, assessoria ou experiência em avaliar esses projetos, o cenário exige cautela extra.

Apostar em criptomoedas sem entender fundamentos pode custar caro. Para quem quer começar de forma mais estruturada, esse workshop ensina como avaliar projetos, reduzir riscos e montar uma carteira com visão de longo prazo.

Explicando o império cripto de Trump

Grande parte desse bilhão que engordou a fortuna de Donald Trump veio do World Liberty Financial (WLF), um projeto de finanças digitais que se apresenta como uma espécie de banco descentralizado. 

A iniciativa criou seu próprio token, o WLFI, usado principalmente para dar poder de voto em decisões sobre o futuro da plataforma. Ao lado dele, circula também o USD1, uma moeda digital estável que busca acompanhar o valor do dólar.

Na prática, esses ativos ganharam força não apenas por suas características técnicas, mas sobretudo pela associação direta ao nome Trump. O presidente americano e sua família detêm participação relevante no projeto e se beneficiaram de vendas privadas de tokens que movimentaram dezenas de milhões de dólares.

Além disso, a atuação política de Trump transformou seus tokens em objeto de especulação global. Memecoins e moedas digitais com a sua marca se multiplicaram em comunidades online, atraindo investidores pelo nome.

Onde mora o perigo

O lucro de Trump com criptoativos ajuda a alimentar o imaginário de ganhos rápidos. Moedas que dobram ou triplicam de valor em semanas parecem irresistíveis, mas a volatilidade desse mercado é extrema. 

O episódio também mostra a força do chamado “efeito manada”. A simples menção de um novo token ligado a Trump foi suficiente para atrair milhares de investidores. 

Esse movimento coletivo pode inflar preços em tempo recorde, mas normalmente beneficia apenas os primeiros que entram. É por isso que especialistas recomendam cautela. Aprender a analisar fundamentos e a identificar oportunidades reais é essencial.

Como incluir cripto na carteira? 

A lição que fica da cripto-fortuna de Trump é que ganhos são possíveis, mas quase sempre vêm acompanhados de riscos. Para o investidor iniciante, os principais erros são:

  • Seguir apenas as tendências: entrar em projetos impulsionados por marketing sem analisar fundamentos;

  • Ignorar a volatilidade: não ter preparo emocional ou financeiro para suportar quedas bruscas;

  • Confiar em fontes duvidosas: basear decisões em dicas informais em vez de análises estruturadas;

  • Concentrar demais os aportes: apostar alto em um único ativo e comprometer o patrimônio.

Por isso, a EXAME Saint Paul, em parceria com o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, oferece o Workshop Executivo Gratuito em Diversificação Patrimonial: Como Incluir Cripto na Sua Carteira Sem Especular

O workshop te ajuda a transformar curiosidade em estratégia e a investir com mais confiança. Garanta sua vaga e aprenda a investir com método.

