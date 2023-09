Título Educa+: investidores podem concorrer a prêmios de R$ 50 mil; veja como participar

Com o objetivo de estimular o planejamento financeiro para ciclos educacionais desde o nascimento, o Tesouro Direto anunciou uma campanha de sorteios para quem investir no título Educa+. A partir desta quinta-feira, 21, quem comprar o ativo, terá a oportunidade de se cadastrar e concorrer aos prêmios de até R$ 50 mil. E para quem fizer mais de um aporte, o participante ganhará números da sorte adicionais pela recorrência de aquisição de quaisquer frações do título, podendo acumular até seis números.

“Ao lançar os sorteios no Tesouro Educa+, nossa intenção é incentivar ainda mais a participação das famílias brasileiras no programa. Um prêmio de R$ 50 mil, por exemplo, quando investido no Tesouro Educa+, garante uma renda mensal bastante significativa, podendo chegar a mais de R$ 1 mil ou R$ 2 mil, dependendo da idade da criança ou jovem beneficiário”, explica Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional.

Como participar do sorteio

Para participar dos sorteios, os investidores devem acessar o site da campanha e realizar o cadastro. Após esta etapa, eles irão obter um número da sorte e já estarão concorrendo aos prêmios.

As inscrições seguem até o dia 6 de outubro e, ao todo, serão três sorteios, sendo eles nos dias 11 de outubro, 18 de novembro e 23 de dezembro. No site, os investidores encontrarão informações detalhadas do regulamento da campanha.

Confira o que vai ser sorteado em cada dia:

1° sorteio (11/10/2023)

Um prêmio de R$ 50 mil

Três prêmios de R$ 15 mil

Dez prêmios de R$ 5 mil

2° sorteio (18/11/2023)

Um prêmio de R$ 50 mil

Três prêmios de R$ 15 mil

Dez prêmios de R$ 5 mil

3° sorteio (23/12/2023)

Dois prêmios de R$ 50 mil

Quatro prêmios de R$ 15 mil

Dez prêmios de R$ 5 mil

O que é o Educa+?

O Educa+ é o nome de um título do Tesouro Direto, que foi elaborado para que famílias invistam o dinheiro pensando no financiamento da vida acadêmica da criança. A ideia é que com pequenos aportes mensais, que podem ser a partir de R$ 30, a família consiga se planejar financeiramente, não só guardando dinheiro, mas fazendo ele render.

Segundo o governo, são 16 prazos diferentes do Tesouro Educa+ disponíveis ao investidor. A diferença entre eles é a data em que iniciam o pagamento das rendas mensais, sendo o mais curto o Tesouro Educa+ 2026 e o mais longo o Tesouro Educa+ 2041.

Para quem está em dúvida de quanto investir mensalmente, no site do Tesouro Direto há um simulador disponível para ajudar os pais a escolher a melhor opção para o planejamento da educação dos filhos.

Com a calculadora, é possível saber, além do valor ideal do investimento mensal, quantos títulos são necessários para ter a renda escolhida. Mas o governo informa que os aportes mensais também não são obrigatórios, ou seja, é possível investir quanto e quando desejar.

Como o dinheiro é devolvido e quanto rende?

O valor investido será sempre devolvido em 60 prestações mensais que amortizam todo o fluxo investido no produto. O investidor também consegue escolher a melhor data para receber os pagamentos e, após a data de conversão, os pagamentos mensais são iniciados por cinco anos a partir do dia 15 de janeiro do ano escolhido.

Em relação à rentabilidade, o Tesouro Educa+ paga inflação + taxa real, que é a mesma do Tesouro IPCA+ e do Tesouro RendA+, dois dos títulos mais vendidos do Tesouro Direto, segudo informa o governo.