Tic-tac: esta ação pode ser tornar um “reloginho” de dividendos em breve

Se em 2023 o mercado financeiro começava o ano em alerta por causa da alta taxa de juro no país, no ano de 2024 as coisas parecem estar bem diferentes.

No programa Giro do Mercado desta última terça-feira, 2, o analista da Empiricus Research Ruy Hungria falou sobre o sentimento de “euforia” que domina o mercado neste começo de ano.

“Existe uma série de fatores que mostram que o Ibovespa não só está em um momento descontado como também está prestes a surfar um futuro de cortes de juros que tendem a ser muito favoráveis para a renda variável”, afirmou o analista durante o programa.

Quando o analista diz que o Ibovespa, indicador do desempenho das principais ações negociadas na B3, está descontado, é porque hoje ele negocia a 9x lucro ante uma média histórica de 12x, 13x lucro.

Soma-se a isso a contínua queda da taxa Selic, que pode chegar à casa dos 9% até o final de 2024, segundo a previsão do Boletim Focus.

Olhando para toda essa conjuntura, o analista acredita que os investidores estão diante de um momento oportuno para comprar ativos mais arriscados.

Isso porque eles estão mais baratos e possuem o potencial de valorização mais à frente.

Analista defende: dá para ‘aumentar o risco da carteira, sem fazer loucura’; entenda

Durante o programa, o analista também pontuou que muitos investidores de segmentos mais conservadores irão procurar por ativos da renda variável para ter a chance de surfar essa melhora de mercado.

Na visão do analista, é possível comprar neste momento ações que proporcionem um “aumento de risco na carteira, mas sem fazer nenhuma loucura”.

E não somente isso, também é possível buscar por papéis sólidos, com bom potencial de entrega de “gordos” dividendos esse ano.

Essa ação pode ser um ‘reloginho’ de dividendos

Uma das ações que o analista considera se encaixar nesse perfil e que pode entregar dividendos recheados no ano de 2024 é a Caixa Seguridade (CXSE3).

Trata-se de uma empresa pública, mas que abriga sob seu guarda-chuva de joint ventures (JVs) parcerias com empresas privadas.

Na visão de Hungria, a empresa é vencedora quando o assunto é estabilidade e entrega de dividendos.

Uma vez que “na medida que a companhia amadurece, os seus resultados tendem a se tornar muito previsíveis, se tornando o tipo de empresa que o investidor considera um reloginho”.

Para 2024, o analista projeta que a Caixa Seguridade pode ter um dividend yield de até 8,8%.

E se você acha que a Caixa Seguridade é a única ação recomendada para comprar neste início de ano, você está enganado.

Além dela, existem outros 4 papéis que o analista enxerga um bom potencial de pagamento de dividendos – um deles, inclusive, pode distribuir até 10% em dividendos.

A lista completa com o nome dessas ações está disponível em um relatório gratuito que está sendo oferecido como uma cortesia pela Empiricus Research para os investidores.

No relatório, o analista explica a tese por trás de cada ativo e o dividend yield que os investidores podem esperar receber em 2024.

