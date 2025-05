Tesouro IPCA+ 2025 pagou R$ 155 bi: onde investir esses valores agora?

Muitos brasileiros viram cair na conta uma bolada referente ao Tesouro IPCA+ 2025 no último dia 15. O título chegou à data de vencimento e o governo desembolsou R$ 155 bilhões para honrar os 33,5 milhões de papéis atrelados à inflação.

Agora, com os recursos disponíveis, a grande questão para esses investidores é:o que fazer com esses valores?

É claro que é possível usar o dinheiro para comprar outro título do Tesouro Direto com um novo vencimento e continuar buscando lucros acima da inflação, como com os títulos IPCA+ 2029, 2040 ou 2050:

Fonte: Tesouro Direto

Mas essa não é a única alternativa possível para os valores bilionários.

Com um nível adicional de risco, investidores brasileiros podem buscar ganhos reais ainda maiores em um outro tipo de investimento em renda fixa.

A analista Lais Costa, especialista em renda fixa da Empiricus Research, destaca o potencial lucrativo de alguns investimentos em crédito privado.

São títulos que chamam a atenção por:

Entregarem retornos indexados à inflação e acima da média do mercado; e

Serem isentos de Imposto de Renda .

Esses ativos pagam lucros acima do Tesouro IPCA e têm isenção de IR

Esses investimentos que estão no radar da analista são as debêntures incentivadas.

Na prática, esses ativos funcionam como um financiamento de um projeto de infraestrutura de alguma empresa privada. Em troca, a companhia paga retornos preestabelecidos com o investidor.

Lais defende que esse tipo de investimento deve ser considerado na carteira de quem gosta de uma renda fixa mais “apimentada”. Afinal, ele possui uma pitada maior de risco, mas também entrega retornos bem expressivos.

É o caso, por exemplo, de 3 títulos recomendados pela analista. Enquanto o Tesouro IPCA+ está pagando taxa real de até 7,33% ao ano, um dos investimentos indicados por ela entrega retorno real de até 8,36% ao ano.

Ou seja: uma taxa 14% maior que o título público com o benefício adicional da isenção de Imposto de Renda.

Com os cálculos de IR, a diferença de retorno entre os dois ativos fica muito nítida. Para ter ideia, o Tesouro IPCA+ teria que gerar um lucro de IPCA + 10,95% ao ano para entregar ganhos líquidos equivalentes a esse ativo recomendado por Lais.

Não é à toa que a analista acredita que esses títulos de crédito privado são uma boa estratégia não só para quem quer reinvestir os valores do Tesouro IPCA+ 2025, mas sim qualquer investidor que queira buscar lucros bem acima da média do mercado com a renda fixa.

Renda fixa ‘diferenciada’ está conquistando os investidores

Os retornos altos e a isenção do Imposto de Renda em alguns desses títulos têm chamado a atenção do mercado para esse tipo de investimento na renda fixa.

Só no primeiro quadrimestre deste ano, por exemplo, as debêntures registraram um valor recorde de captação no período: R$ 126,4 bilhões – um aumento de quase 14% em relação aos primeiros quatro meses de 2024.

Esse aumento do apetite dos investidores não é à toa. Afinal, cada vez mais brasileiros têm percebido o alto potencial lucrativo desses títulos menos tradicionais que o Tesouro Direto.

Mas é claro que não basta investir em qualquer debênture. Como dito anteriormente, esses investimentos possuem um grau de risco um pouco mais elevado que outros ativos de renda fixa.

É por isso que Lais faz uma seleção minuciosa dos títulos disponíveis no mercado para recomendar somente os que combinam um retorno promissor a um nível de risco interessante.

Veja algumas características desses investimentos:





Fonte: Empiricus Research

Quais são esses 3 ativos com retornos expressivos acima do IPCA?

A analista Lais Costa revelou quais são esses 3 títulos de crédito privado e a tese por trás dos investimentos em um relatório completo. A boa notícia é que esse conteúdo está sendo disponibilizado como cortesia para os leitores desta matéria.

O relatório com as indicações faz parte de um “pacote” de renda fixa que oferece, gratuitamente, os melhores insights dessa classe de ativos no ambiente atual.

Além dos 3 melhores títulos, é possível receber de graça:

Indicações semanais de CDBs, LCAs e LCIs ; e

Reportagens especiais sobre as tendências do mercado de renda fixa.

Trata-se da oportunidade de ficar bem informado sobre esse segmento do mercado financeiro e, mais do que isso, saber quais são as principais oportunidades para investir.

Lembre-se: um dos títulos selecionados pode render até IPCA + 8,36% ao ano, acima dos ativos mais tradicionais do mercado. Nem um centavo será cobrado para conhecer esse e os outros ativos recomendados.

Para acessar esses materiais, basta clicar neste link ou no botão abaixo e seguir as instruções:

