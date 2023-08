Tesouro Educa+: como funciona o título público para financiamento de estudos

O programa Tesouro Direto ganhou nesta terça-feira, 1º, um novo título, que é 100% focado para o financiamento de estudos: o Tesouro Educa+. O lançamento segue os passos do Renda+, título voltado para a aposentadoria que foi disponibilizado ao mercado em janeiro.

O Educa+, lançado pela Secretaria do Tesouro Nacional em parceria com a B3, começou a ser negociado hoje na bolsa de valores.

O que é o Tesouro Educa+

O Tesouro Educa+ é um título público lançado como uma alternativa de renda complementar para custear estudos de ensino superior, especializações ou qualquer opção desejada pelo investidor.

Os novos títulos garantem proteção contra a inflação. Ou seja, o retorno do Educa+ é corrigido pelo IPCA acrescido de uma taxa real. As remunerações variam de acordo com os prazos escolhidos.

Quanto custa investir no Educa+?

O valor inicial para começar a investir no Educa+ é de cerca de R$ 30.

Como comprar um título do Tesouro Educa+?

O Tesouro Educa+ pode ser adquirido no site do Tesouro Direto ou por meio da corretora ou banco do investidor.

O investidor poderá escolher os títulos disponíveis para venda de acordo com o ano de vencimento. Inicialmente, serão disponibilizados 16 títulos, com o primeiro vencimento em 2026 – os prazos vão até 2041.

Qual a duração do investimento?

O valor investido será sempre devolvido em 60 prestações mensais que, segundo o governo, amortizam todo o fluxo investido no produto. Após o ano de vencimento escolhido, o investidor irá receber um fluxo mensal recorrente de pagamentos por cinco anos a partir do dia 15 de janeiro do ano em questão.

Já o vencimento do próprio título só ocorre após o final dos 60 fluxos mensais de pagamentos.

Quais são os custos de investimento e tempo para resgate

Os investimentos do Educa+ possuem uma carência de 60 dias. Após esse período, é possível vender os títulos a preço de mercado.

Neste título, a taxa de custódia da B3 vai ser isenta para o investidor que carregar o investimento até a data de vencimento – com o limite de até quatro salários-mínimos de renda mensal.

O investidor que realizar o resgate antecipado dos títulos no período inferior a 7 anos pagará uma taxa de 0,50% ao ano sobre o valor de resgate. Entre 7 e 14 anos, a taxa cobrada será de 0,20% ao ano. E acima de 14 anos, a cobrança cai para 0,10% ao ano.

Educa+ terá cobrança de Imposto de Renda?

Como outros títulos públicos, o Educa+ tem cobrança de Imposto de Renda (IR). Os investidores pagam o imposto de forma automática no momento do resgate.

A alíquota do IR é regressiva, ou seja, quanto mais tempo o investidor ficar com o título, menos imposto irá pagar. Abaixo, os prazos e alíquotas:

22,5%, em investimentos com prazo de até 180 dias;

20%, em investimentos com prazo de 181 dias até 360 dias;

17,5%, em investimentos com prazo de 361 dias até 720 dias;

15%, em investimentos com prazo acima de 720 dias.

