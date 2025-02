Tesouro Direto pode operar 24h por dia, diz Rogério Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta segunda-feira, 24, em entrevista ao programa Macro em Pauta, que o governo trabalha para que o Tesouro Direto passe a operar 24 horas por dia, sete dias por semana . Atualmente, a plataforma, que permite a compra de títulos públicos por pessoas físicas, funciona apenas em dias úteis e dentro do horário comercial.

"É uma inovação relevante, você poder à noite ou ao fim de semana fazer o seu investimento", afirmou Ceron. A expectativa é que a mudança ocorra no início do segundo semestre de 2025 .

A ampliação do horário de funcionamento faz parte de uma estratégia maior para aumentar a base de investidores. No final de 2022, o Tesouro Direto tinha 2 milhões de participantes. Hoje, esse número ultrapassa 3 milhões, um crescimento de 50% em dois anos . A meta do governo é alcançar 5 milhões de investidores até 2026.

Acessibilidade e novos produtos

Para atrair mais brasileiros, o Tesouro tem buscado tornar os investimentos mais acessíveis tanto na linguagem quanto nos produtos. "Antes, o investidor precisava escolher entre opções como IPCA+ e Selic, o que dificultava a adesão de quem não estava familiarizado com o mercado financeiro."

Segundo o secretário, a introdução de títulos voltados a objetivos específicos, como o Educa+, para planejamento de estudos, e o Renda+, para aposentadoria, tem ajudado nesse processo. O Renda+, por exemplo, já conquistou 300 mil investidores em pouco mais de dois anos.

Outra iniciativa recente foi a criação de um título público para substituir o depósito caução de aluguéis. A proposta já está em funcionamento.

Educação financeira e jovens investidores

Além das mudanças na plataforma, o Tesouro Nacional tem apostado em ações de educação financeira para incentivar a cultura do investimento desde cedo. Em 2023, a Olimpíada de Educação Financeira contou com quase 1 milhão de escolas participantes.

"Neste ano, a competição será expandida para incluir noções de empreendedorismo, como formação de preços e gestão financeira." Segundo Ceron, o governo discute formas para que jovens beneficiários do programa Pé de Meia, voltado à permanência estudantil, possam começar a investir no Tesouro Direto.