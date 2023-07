Tesouro Direto: cobrança da taxa de custódia acontece na próxima semana

Quem investe no Tesouro Direto terá a cobrança na próxima semana da taxa de custódia. A cobrança é realizada duas vezes ao ano, quando o valor da carteira ultrapassar o valor de R$ 10.

A primeira cobrança da taxa acontece no 1º dia últil de janeiro e a segunda no primeiro dia útil de julho, que neste ano é na segunda-feira, 3 de julho.

A taxa de custódia é de 0,20% ao ano sobre o valor dos títulos, referente aos serviços de guarda dos títulos e às informações e movimentações dos saldos. A cobrança é realizada em duas parcelas iguais, de 0,10%, cada uma. A cobrança é proporcional aos dias em que o valor ficou investido.

Tesouro Selic

Desde agosto de 2020, o título Tesouro Selic passou a ser isento da taxa de custódia até o valor de R$10.000. A taxa será cobrada sobre os valores que excederem este valor por investidor, considerando o CPF.

Como é realizado o pagamento

O pagamento da taxa de custódia é debitado da conta de investimento e as corretoras sinalizam ao investidor qual é o valor que será cobrado. Vale destacar que diferente do que ocorrer com o imposto de renda, que é subtraído dos seus investimentos no momento do resgate, a taxa de custódia da B3 é debitada da conta.