Tem um pedacinho do Nubank? Chegou a hora de escolher o que fazer com seu BDR

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 10, a nova etapa do plano para a descontinuidade de seu programa de BDRs nível III. Os BDRs são certificados de depósitos de ações do exterior que são negociados na bolsa brasileira – como o Nubank é listado na NYSE, os BDRs são a forma de negociar papéis do roxinho por aqui.

Os BDRs vão continuar a existir e vão apenas trocar de categoria, indo de nível III para nível I. Os BDRs nível III exigem que a empresa seja listada no Brasil, enquando os nível I não fazem essa exigência. Segundo o roxinho, a mudança tem como objetivo a "otimização de processos e custos".

O que acontece com quem tem BDRs do Nubank?

Em sua nova etapa do plano, o Nubank anunciou que os detentores do BDR vão ter um período de 30 dias – entre 13 de julho e 11 de agosto de 2023 – para escolher o que fazer com o papel. Serão três alternativas:

Receber ações ordinárias classe A negociadas na NYSE na proporção de 6 ações para cada 1 BDR (sob a condição de ter um número suficiente de BDRs e uma conta de corretagem ativa nos EUA); Trocar o atual BDR III pelo BDR I não patrocinado na proporção de 1 para 1; Vender as ações que lastreiam os BDRs.

A decisão deve ser informada para seus respectivos agentes de custódia local ou corretora. Quem recebeu um pedacinho do Nubank através do programa “NuSócios” também precisa fazer a escolha. Para clientes Nubank e NuInvest, o processo de definição estará disponível no próprio aplicativo do banco.