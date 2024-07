Telefônica Brasil (VIVT3) anuncia recálculo de valor por ação de JCP

A Telefônica Brasil S.A. (VIVT3) informou na última sexta-feira, 26, o recálculo do valor por ação dos juros sobre capital próprio (JCP) declarados em 15 de julho de 2024. O ajuste ocorreu devido às aquisições de ações no âmbito do programa de recompra da companhia.

Detalhes do pagamento

Segundo o comunicado, o valor bruto por ação foi alterado de R$ 0,39467123305 para R$ 0,39562415244, resultando em um valor líquido de R$ 0,33628052957 por ação, após a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte de 15%.

A data de corte para os acionistas detentores de ações na B3 é 26 de julho de 2024, sendo que, após essa data, as ações serão negociadas ex-juros.

O pagamento dos JCP será realizado até 30 de abril de 2025, com a data exata a ser definida pela diretoria da empresa.