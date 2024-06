Taesa muda política de dividendos; veja outras ações que podem pagar mais

Uma das ações preferidas entre investidores que buscam papéis pagadores de dividendos, a Taesa (TAEE11) passou a ser considerada nas expectativas de queda de analistas do mercado financeiro.

A pauta tem se tornado mais frequente nos últimos dias, como visto nesta reportagem da última segunda-feira, 20, publicada no portal Seu Dinheiro:

Mas por que uma empresa conhecida por ser boa pagadora, com dividend yield chegando a quase 11%, passou a ser vista com maus olhos?

A mudança anunciada pela Taesa

O fato é que a Taesa anunciou, no dia 8 de maio, uma alteração em sua política de distribuição de dividendos daqui em diante. E a mudança deve influenciar diretamente no valor dos dividendos que chegam na conta do investidor que tem TAEE11 em carteira.

Menor repasse de dividendos em TAEE11

Pela regra anterior, a distribuição de dividendos era calculada com base em 100% do lucro líquido IFRS (padrão internacional) da empresa.

O referencial usado de agora em diante será, pelo menos em 2024, de 75% do lucro líquido regulatório, cujo valor desconsidera os efeitos da inflação nos resultados e é menor que o lucro líquido IFRS.

Sendo assim, usando um menor valor como referência, a tendência é que os dividendos também venham em valores menores que os observados anteriormente.

Taesa vai focar em captar recursos

Essa decisão se dá em um contexto de necessidade de captação de recursos da empresa para os desafios que estão por vir.

Dentre eles, a superação de sua alavancagem financeira (relação da dívida líquida sobre o Ebitda), que está atualmente em 3,8 vezes – e a caminho de atingir o pico ainda em 2024.

A empresa também concluiu, no mês de abril, uma nova emissão de debêntures (títulos privados de dívida) no valor de R$ 1,3 bilhão, como parte dos esforços de captação, o que aumentou sua dívida.

Além disso, a companhia se comprometeu com novos investimentos na casa de mais de R$ 3 bilhões.

Vale ressaltar também que a Taesa tem quatro concessões encerrando até o ano de 2030, e as concessões mais recentes da companhia apresentam Taxas Internas de Retorno (TIR) muito abaixo daquelas vistas nas concessões a vencer – o que também pode prejudicar os resultados de longo prazo.

Após apostar em proventos generosos por um longo período de tempo, o CFO da Taesa afirmou, na reunião de balanços do 1º trimestre, que a empresa agora precisa levar em consideração a questão da alavancagem e dos novos investimentos.

Todos esses fatores convergem para um menor repasse de dividendos para os investidores, para que a empresa possa ter mais caixa. Decisão compreensível do ponto de vista interno.

E os dividendos da carteira do investidor, como ficam?

O investidor deve se conformar com menores retornos em TAEE11, se houver empresas atualmente fazendo o movimento contrário – com previsão de aumentarem seus dividendos nos próximos meses?

O cenário foi previsto por analistas

Analistas de grandes casas do mercado financeiro já previam esse movimento desde o ano passado, retirando as recomendações para TAEE11 apesar da popularidade do ativo.

Como é o caso de Ruy Hungria, da Empiricus Research, casa de análise do grupo BTG Pactual. Em fevereiro de 2023, em participação no podcast “Vacas Leiteiras”, Ruy já afirmava que os dividendos da Taesa eventualmente “iriam minguar”:

Taesa não figura entre as recomendações da Empiricus, conforme explicação do analista:

“Há anos temos uma visão negativa para TAEE11, por entender que os dividendos elevados precisariam ser revistos em algum momento, dada a proximidade do fim de algumas concessões importantes, lotes arrematados recentemente com retornos pressionados e aumento da necessidade de investimento nos próximos anos […] assim, continuamos de fora”.

