Stuhlberger e Goldberg debatem cenário em evento online gratuito; participe

Alguns dos agentes mais influentes do mercado financeiro brasileiro estarão reunidos no Macro Summit Brasil 2024, evento que promete agitar a Faria Lima entre os dias 9 e 11 de abril.

O evento será 100% online e contará com nomes como Luis Stuhlberger, da Verde Asset, Daniel Goldberg, da Lumina, Marcos Troyjo, ex-presidente do Banco dos BRICS, e Marcos Mendes, do Insper.

Durante os três dias de encontros, os especialistas vão debater o cenário macro e revelar os riscos e as grandes oportunidades de investimentos para o momento.

Veja os painéis do Macro Summit Brasil 2024

Os painéis do Macro Summit abordarão o cenário macroeconômico brasileiro e internacional. Os investidores também vão poder se informar sobre o papel do Brasil na geopolítica atual e como os grandes gestores estão se posicionando neste contexto.

No último dia, Luis Stuhlberger, Daniel Goldberg e Felipe Miranda vão participar de um episódio ao vivo do podcast Market Makers. Veja a programação completa:

9 de abril

18h a 18h50 : “O Brasil está no rumo certo ou não?” , com Marcos Mendes (Insper) e Daniel Leichsenring (Verde Asset) .

18h50 a 19h40: “RISK TAKERS: onde os grandes gestores estão investindo” , com João Landau (Vista Capital) e Carlos Woelz (Kapitalo) .

10 de abril

18h a 18h50: “O cenário macro e seus impactos nos preços” , com Mariana Dreux (Itaú Asset) e José Rocha (Dahlia) .

18h50 a 19h40: “CHINA x EUA: o Brasil na nova geopolítica” , com Marcos Troyjo (ex-presidente do Banco dos BRICS) .

11 de abril

18h: Ao vivo: episódio do Market Makers , com Luis Stuhlberger (Verde Asset) , Daniel Goldberg (Lumina) e Felipe Miranda (Empiricus) .

O evento é uma realização do Market Makers em parceria com os portais Seu Dinheiro e Money Times.

O intuito é ajudar o investidor pessoa física a descobrir, com alguns dos maiores economistas e investidores do país, como analisar o cenário macro para investir de forma profissional.

“É uma oportunidade única de entender o cenário brasileiro com as grandes mentes do mercado”, enfatizou o fundador do Market Makers, Thiago Salomão.

