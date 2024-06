Stock Picking Day: evento ensina a escolher as ações mais promissoras da bolsa

Acertar quais são as ações que melhor podem performar na bolsa, dentre os mais de 400 papéis de empresas listados atualmente, pode ser uma tarefa desafiadora. Sobretudo se você é um investidor pessoa física e não um profissional deste mercado.

É natural que, pelo nível de experiência e por lidarem com isso quase diariamente, os investidores profissionais já dominem as melhores estratégias para um bom stock picking.

Caso não esteja familiarizado com o termo, o stock picking consiste em selecionar, uma a uma, as ações com o maior potencial de valorização da bolsa, ao invés de investir em um índice ou em um fundo de investimento.

Mas é claro que, para o investidor pessoa física, fazer algo assim é complexo e trabalhoso, uma vez que requer muito estudo e horas de dedicação que, para um não-profissional, torna-se uma rotina inviável.

Agora, e se você pudesse ter acesso aos “segredos” que os investidores profissionais mais relevantes do país têm para encontrar as ações vencedoras da bolsa?

Essa é a proposta do Stock Picking Day 2024, um evento online e gratuito organizado pelo Market Makers, renomado podcast de finanças do grupo Empiricus.

No dia 4 de julho, em comemoração aos 2 anos do podcast, o Market Makers reunirá os melhores stock pickers do Brasil em um evento inédito para descobrir os “segredos” de quem sabe escolher as ações mais promissoras da bolsa.

E a boa notícia é que você, investidor, está convidado a participar do evento de maneira gratuita. Para isso, basta reservar a sua vaga aqui ou no link abaixo.

EVENTO GRATUITO: CONHEÇA OS ‘SEGREDOS’ DOS MAIORES STOCK PICKERS DO BRASIL PARA ESCOLHER AÇÕES

O que esperar do Stock Picking Day 2024, evento gratuito organizado pelo Market Makers

Como dito no início, encontrar as melhores e mais promissoras ações da bolsa exige estudo e muita técnica. Mas, felizmente, você agora tem a chance de receber algumas “dicas” de alguns dos mais importantes investidores profissionais brasileiros.

No Stock Picking Day, você irá descobrir gratuitamente como grandes investidores de ações do Brasil selecionam ações com enorme potencial de valorização. Veja os nomes que já foram confirmados para participar deste evento:

E, em breve, o Market Makers deve anunciar um novo convidado para complementar o quadro acima. Por isso, sugiro que você reserve a sua vaga gratuita para participar do evento e não perca nenhuma novidade deste dia.

A participação no Stock Picking Day é totalmente gratuita e, para poder participar dos painéis acima, tudo o que você precisa fazer é completar o seu cadastro no link abaixo:

A ideia é que os participantes deste evento saiam de lá sabendo um pouco mais sobre o stock picking e como traçar a sua própria estratégia para buscar ações promissoras na bolsa.

Afinal, embora a bolsa brasileira não esteja em seu momento mais próspero, é sabido que é justamente em momentos como esse que surgem grandes oportunidades para ganhar dinheiro.

Porém, para poder surfar uma multiplicação de patrimônio significativa, é preciso saber em quais ações se posicionar (e de quais você deve fugir). Por isso, participar desse evento se torna tão importante neste momento.

Inscrição gratuita: saiba quais são os ‘segredos’ dos maiores stock pickers do Brasil

O Stock Picking Day está marcado para o dia 4 de julho, a partir das 16h, e você está convidado para integrar o evento organizado pelo Market Makers. Para poder confirmar a sua presença, basta clicar neste link e preencher os seus dados completos.

E não precisa se preocupar, pois é tudo mesmo gratuito. Isso porque o Market Makers tem como principal objetivo levar informação de qualidade para que o investidor pessoa física tome decisões melhores pelo seu patrimônio.

Além disso, cabe destacar que o evento ocorrerá online. Ou seja, você pode assistir de onde estiver, até mesmo do sofá da sua casa. Então, não há desculpas para ficar de fora de um evento como esse, concorda?

Portanto, sugiro que reserve a sua vaga para o Stock Picking Day e aguarde por mais informações sobre o acesso ao evento. As instruções chegarão no e-mail informado durante o seu cadastro.

Lembre-se: você não paga nada em nenhum momento, mas pode vir a lucrar muito com todas as informações que vai encontrar.

