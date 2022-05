Short no Nubank rendeu 37% em 4 meses; ainda dá tempo de buscar lucros

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.

As ações do Nubank não param de cair. Desde que estrearam na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), no início de dezembro do ano passado, os papéis NU derreteram 49%, até o último fechamento, dia 29. Enquanto isso, os BDRs (forma de investir em empresas que são negociadas no exterior) caíram ainda mais, com perdas de 57% desde a estreia.

Para o investidor, os resultados acima foram desanimadores. O IPO fez com que o Nubank chegasse a ser o banco mais valioso da América Latina, aos US$ 41,5 bilhões, mas quem apostou no “roxinho” só perdeu dinheiro até agora.

E como se não bastassem as ações em queda livre, a fintech divulgou uma notícia que causou polêmica na última semana. De acordo com dados da empresa, oito membros da diretoria do Nubank podem receber até R$ 100 milhões cada um neste ano:

Ao mesmo tempo, a fintech reportou receita de US$ 1,7 bilhão e prejuízo líquido de R$ 165 milhões no acumulado de 2021. Além disso, após o aniversário de um ano, os fundos do Nubank também apresentaram resultados negativos, tendo desempenho inferior ao CDI.

Em outras palavras, os fundos tiveram rendimento pior do que o da própria NuConta, que tem como proposta rentabilidade de 100% do CDI aos que deixam o dinheiro guardado no aplicativo.

Agora, a pergunta que fica para o acionista é a seguinte: ainda vale a pena comprar ações do “roxinho”?

Na análise de Felipe Miranda, co-CEO e analista da maior casa de análise financeira independente do país, a Empiricus, o investidor deveria estar fugindo dos papéis do Nubank. E, até mais do que isso, deveria também estar apostando contra eles.

O analista já vem alertando investidores sobre isso há algum tempo. Em 19 de janeiro de 2022, Miranda escreveu um relatório completo no qual recomendava a seus seguidores “short” nas ações NU e NUBR33 e a compra das ações de um “bancão” tradicional brasileiro.

Quem seguiu a recomendação naquela época e manteve a posição até agora, obteve lucro de 37% em menos de quatro meses. Explicarei melhor sobre a operação mais adiante.

Quem deu ouvidos a Miranda na data provavelmente embolsou uma boa quantia. Aqueles que seguiram as orientações ainda em janeiro puderam transformar R$ 1 mil em R$ 1.350 em um período de tempo considerado curtíssimo.

Até mesmo com menos dinheiro você teria capturado lucros interessantes. Bastavam R$ 100 e um e-mail para receber as instruções sobre o investimento e pronto, você já teria se dado bem.

Mas se você não conseguiu aproveitar a oportunidade acima, não há motivo para se lamentar. Isso porque, na visão de Felipe Miranda, ainda há chances de capturar lucros com as recomendações que ele deu quatro meses atrás:

“O Nubank está precificado para a perfeição. Acho que tem pouco espaço para a ação subir, e muito para cair. É muito fácil criar marcas superamadas, mas empresas rentáveis ao longo prazo é mais difícil” — Felipe Miranda, co-CEO da Empiricus

Mas hoje você está tendo abertura para tomar uma atitude diferente e sair do time dos que “choram o leite derramado”. Isso porque, como dito anteriormente, Felipe Miranda crê que a oportunidade de lucrar com a queda das ações do Nubank ainda não passou.

Como você já deve saber, o Nubank é uma fintech, isto é, empresa que une inovações tecnológicas e serviços financeiros. Assim, ele ficou conhecido por oferecer soluções inéditas, menos burocráticas, mais intuitivas e, a melhor parte, mais baratas (em alguns casos, até de graça).

Esse foi o diferencial que deu margem para o crescimento não apenas do Nubank, mas também de outras fintechs com propostas semelhantes como PicPay, Banco Original, Inter, C6 Bank, entre outras. E o cenário macroeconômico até então permitiu que todas elas crescessem muito rápido.

Um mundo de juros reais negativos injetou capital abundante em startups que ainda estavam em fase de validação do modelo de negócios, como o próprio Nubank. E esse capital foi utilizado para adquirir milhões de clientes, com a promessa de gerar lucro no futuro.

Os juros baixos também foram a razão para que muitos investidores concordassem em pagar caro por essas empresas, acreditando no potencial de valorização. Afinal, em um cenário onde nem a renda fixa entrega boa rentabilidade, é preciso se aventurar para buscar retornos mais arrojados.

Mas o cenário mudou. Se você acompanha o noticiário de economia, vai notar que estamos vivendo uma nova ordem mundial no mercado financeiro. Isso quer dizer que, se nos últimos anos o contexto era de juros muito baixos e inflação praticamente inexistente, agora estamos em um período de juros mais altos e inflação preocupante.

Em um intervalo de dois anos, a Selic, taxa básica de juro, foi de 2% para 11,75% ao ano. Enquanto que o IPCA, índice de inflação oficial brasileiro, acumula alta de 12% em 12 meses.

No mundo, a dinâmica de juros e inflação tem sido a mesma. O “remédio” dos Bancos Centrais para segurar a inflação é aumentar os juros. E no caso dos Estados Unidos, essa é uma mudança econômica inédita e brutal. “Aquela farra de dinheiro barato financiando empresas com promessas de lucros abundantes no futuro e zero resultado no presente acabou”, explica Miranda.

Com isso, as empresas de “growth” (em crescimento), isto é, que não são lucrativas agora, mas que têm promessas de lucros exponenciais no futuro, estão sendo preteridas em favor das empresas de “value” (valor), que estão muito baratas agora e tem geração de caixa no presente.

É nesse contexto que Felipe Miranda está recomendando uma posição vendida (short) no Nubank. Essa decisão foi tomada não somente pelo cenário macroeconômico, mas também por uma série de fatores que estão jogando contra a empresa no momento:

Dificuldade de monetização de usuários : o Nubank está em desvantagem em comparação a outros bancos no indicador receita por usuário. E enfrenta um grande problema para monetizar seus clientes já existentes: boa parte deles são das classes C, D e E, sobretudo jovens de baixa renda;

: o Nubank está em desvantagem em comparação a outros bancos no indicador receita por usuário. E enfrenta um grande problema para monetizar seus clientes já existentes: boa parte deles são das classes C, D e E, sobretudo jovens de baixa renda; Provável necessidade de capital : mesmo que o Nu consiga crescer sua receita por usuário, precisaria de um capital enorme para fazê-lo.

: mesmo que o Nu consiga crescer sua receita por usuário, precisaria de um capital enorme para fazê-lo. Possível aumento da inadimplência : o cenário econômico está difícil e é possível que a inadimplência no Brasil piore, como ocorreu na crise de 2015 e 2016. E, se naquela época já foi difícil para os “bancões”, imagine só para fintechs que ainda não estão totalmente consolidadas no mercado;

: o cenário econômico está difícil e é possível que a inadimplência no Brasil piore, como ocorreu na crise de 2015 e 2016. E, se naquela época já foi difícil para os “bancões”, imagine só para fintechs que ainda não estão totalmente consolidadas no mercado; Valuation excessivo: para justificar seu preço atual, o Nubank teria que, em 5 anos, transformar o seu prejuízo líquido de R$ 436 milhões para um lucro líquido superior a R$ 10 bilhões. Isto é, está caro demais frente aos seus resultados.

Na visão dele, o banco tem um valuation muito mais atrativo que o Nubank e está barato. Ou seja, é um “prato cheio” para investidores que buscam uma oportunidade para lucrar com o cenário que favorece empresas de valor.

Felipe Miranda ‘apostou’ contra o Nubank e capturou 36% de lucro, mas ainda tem mais por vir…

No dia 19 de janeiro, o BDR do Nubank era vendido por R$ 7,08 na bolsa brasileira. Na ocasião, Miranda publicou a seguinte frase no relatório no qual recomendava o short (aposta na queda) de NUBR33:

“Nossas contas apontam que o preço justo de NUBR33 está mais próximo de R$ 2 do que da faixa atual de R$ 7” — Felipe Miranda em relatório publicado no dia 19 de janeiro

Desde a data até o último fechamento, 29, o BDR já caiu 30%, para a cotação de R$ 4,95. Em uma operação casada, o analista recomendou a compra dos papéis de um “bancão” tradicional brasileiro na mesma proporção de venda de NUBR33.

As ações do “bancão” valorizaram 7% desde então, fazendo com que o ganho total da operação até o momento seja de 37%. No entanto, na opinião de Miranda, esse é apenas o começo…

O analista está convencido de que as ações do Nubank ainda podem cair mais e, por isso, decidiu aumentar a posição de venda. “Conforme fica claro que a taxa básica de juro dos EUA deve caminhar para algo acima de 3%, valuations como o do Nubank encontrarão grandes dificuldades para se justificar”, afirma.

É claro que lucros passados não são garantia de retornos futuros, e que o lucro acima já foi realizado. No entanto, cabe destacar que Felipe Miranda não é o único do mercado que enxerga que ainda há potencial de queda para os papéis NU e NUBR33.

JPMorgan espera pressão vendedora nos papéis NUBR33 a partir de 7 de junho — ainda dá tempo de se posicionar

Em relatório publicado no dia 20 de abril, o banco JPMorgan afirmou que espera que haja uma forte pressão vendedora dos papéis NUBR33 no próximo mês. “Nós acreditamos que há uma probabilidade significativa de uma venda organizada de grandes acionistas”, afirmou.

O motivo é que no dia 7 de junho será encerrado o bloqueio do Nubank aos acionistas que adquiriram papéis no IPO da fintech. Trata-se de uma cláusula contratual que impede os acionistas que já possuem os papéis de vendê-los por um determinado período após a abertura de capital.

Quando o bloqueio chegar ao fim, o banco prevê uma forte pressão vendedora nos papéis. Na prática, essa é uma excelente notícia para o investidor, pois quer dizer que quem seguir a recomendação de Miranda e se posicionar contra o Nubank, pode capturar a próxima onda de lucros do “short” nas ações NU e NUBR33.

Instruções para realizar o “short” (posição vendida) no Nubank, buscando capturar lucros com a onda vendedora das ações da fintech;

O ticker da ação do “bancão” tradicional brasileiro recomendado por Felipe Miranda que está barato agora e é mais atrativo que o “roxinho”, para aproveitar o cenário macroeconômico atual.

