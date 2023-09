Sem Petrobras, Empiricus divulga lista das 10 ações com maior potencial para subir

Por conta de sua solidez e dividendos generosos que costumava pagar,a Petrobras (PETR4) foi um “porto-seguro” para os investidores da bolsa brasileira por muito tempo. A petroleira chegou, inclusive, a ser nomeada a maior pagadora de dividendos do mundo.

No campo da valorização, as ações PETR4 também não deixavam a desejar, capturando altas de até 159%, entre 2020 e 2021.

Mas PETR4 não impressionou os analistas da Empiricus Research e ficou de fora da lista de 10 ações para surfar o bull market.

Isso significa que ela é ruim? Não necessariamente. Mas é impossível negar que a estatal vem perdendo um pouco de seu brilho. Com a constante ameaça de intervenção política e o recente anúncio de diminuição nos dividendos, muitos acionistas vem procurando alternativas para buscar lucros.

Nem mesmo a perspectiva de um bull market (ciclo de alta no mercado brasileiro) parece ser suficiente para a Petrobras, que acabou ficando de fora da lista de recomendações da Empiricus Research para buscar lucrar alto nos próximos meses.

A carteira em questão tem uma projeção de upsides como esses:

A seguir, vou falar melhor sobre o que esperar do bull market daqui para frente e como buscar os maiores lucros.

Essas ações já valorizaram 59% desde o começo do ano, e devem subir ainda mais com o bull market

Como o mercado é cíclico, é possível fazer projeções sobre ciclos de alta e baixa, que se alternam um após o outro.

Os últimos anos foram de baixa para a bolsa brasileira – é o que chamamos de bear market.

Graças a esse movimento, quem investe em ações acabou sendo atraído para longe da bolsa pelos juros atrativos da renda fixa, conforme a Selic ia aumentando mês a mês.

A taxa de juros alcançou seu ápice nos 13,75% a.a., e, conforme essa faixa se manteve por algumas reuniões consecutivas do Copom, especialistas começaram a especular que uma diminuição estava se aproximando.

Foi o que aconteceu. O Comitê de Política Monetária baixou a Selic em 50 pontos-base na última reunião, o que alimentou o otimismo dos especialistas e de quem investe em renda variável.

A lógica é bem simples: conforme o prêmio da renda fixa vai se tornando menos atrativo, maior é o apetite para risco dos investidores, que aceitam aplicações mais arrojadas em troca de um potencial maior de ganhos.

Mesmo assim, esse movimento não é automático.

Sim, o bull market vem depois do bear market, e a queda na Selic é uma sinalização positiva nesse sentido. Mas não dá para negar que ainda estamos no comecinho deste ciclo, e que as maiores valorizações ainda estão por vir.

Porém, já temos uma “palhinha” do que nos espera. Algumas ações vêm tendo valorizações bem interessantes nos últimos meses.

Tendo as ações certas no seu portfólio, é possível fazer um bom dinheiro em períodos relativamente curtos de tempo, apenas aproveitando as valorizações.

A carteira de ações recomendadas pela Empiricus Research para buscar lucro no bull market, por exemplo, já valorizou 59,14% só desde o começo do ano.

Para você ter uma ideia, as ações da Magazine Luiza só subiram 8,11% no mesmo período.

Mas o que explica esse sucesso dessa carteira de ações em relação a outros ativos?

Um dos principais fatores é que se trata de um portfólio formado por small caps.

Caso você não saiba, small caps são empresas pequenas listadas em bolsa, de baixo valor de capitalização.

Isso é uma vantagem imensa em bull markets, porque empresas pequenas têm mais espaço para crescer e valorizar em momentos favoráveis do mercado.

E é exatamente isso que está acontecendo com a carteira de small caps montada pela equipe de analistas da Empiricus Research.

Como eu já comentei, só desde o começo do ano as ações da lista já valorizaram 59%.

Para fins de comparação, tenha em mente que o benchmark dessa categoria de ações, o SMLL, valorizou apenas 8,13% no mesmo período.

E isso pode ser apenas o começo. Segundo Rodolfo Amstalden, analista à frente da carteira, as projeções indicam um upside potencial de 90% ou mais.

Ou seja, estamos falando da possibilidade de:

Investir R$ 5 mil e terminar com R$ 9.500 ;

Fazer um aporte de R$ 10 mil e lucrar R$ 19 mil ;

Entrar com R$ 15 mil e sair com R$ 28.500.

Os analistas da Empiricus Research estão tão confiantes porque historicamente, valorizações como essas são relativamente comuns em small caps durante ciclos de alta.

Então, a cada novo bull market novas empresas pequenas se destacam. Nos bull markets anteriores, foi possível inclusive ficar rico investindo valores pequenos em small caps. Dá uma olhada nesses exemplos do último ciclo de alta do mercado:

Por mais que resultados passados não sejam garantia de lucros futuros, dá para ver a chance que está se abrindo nesse momento, não é?

Você só precisa querer aproveitar.

Conheça as 10 small caps indicadas para surfar no próximo bull market

É claro que para ter a chance de “encher o bolso” neste cenário, não basta sair comprando qualquer small cap. É verdade que essa categoria de ações tem muito potencial, mas muitas delas não vão “vingar”...

É por isso que, sabendo da oportunidade que está se abrindo no mercado, a melhor escolha é seguir as recomendações de profissionais qualificados.

Se alguns anos atrás esse tipo de assistência era exclusividade dos investidores milionários, hoje é muito mais fácil investir com o amparo de especialistas.

É por isso que a lista de 10 small caps para surfar o bull market da Empiricus Research é uma boa pedida se você quer ter a chance de presenciar valorizações exponenciais na sua carteira.

Para saber como acessar, é só clicar no link abaixo e se inscrever na lista de interessados. Não custa nem um centavo, mas pode mudar sua vida financeira. Se eu fosse você, daria uma olhada.

