Sem exigir conta no exterior, treinamento online e gratuito ensina como construir uma renda em dólar

São os últimos minutos para acompanhar a série Avenida do Investimento Global – um treinamento virtual e gratuito promovido pela EXAME em parceria com a Avenue.

O conteúdo foi pensado para fornecer passo a passo para investir nas maiores empresas do globo e participar do maior mercado do mundo – o americano – sem a dor de cabeça de abrir uma conta em um banco nos Estados Unidos. Para quem já investe, será a oportunidade de aproveitar o excelente momento da renda fixa americana para construir uma renda em dólar – começando com apenas R$ 200 e sem morar nos EUA.

Os primeiros episódios já estão no ar: clique aqui para acompanhar gratuitamente

A série é apresentada pela Juliana Benvenuto, Coordenadora de Aprendizado e Conteúdo na Avenue Academy, pós-graduada em Finanças Corporativas e Extensão Universitária pela Universidade da Califórnia – Riverside e vasta experiência no mercado financeiro.

Para quem é o treinamento?

Pessoas comuns que sonham em ser sócios das maiores empresas do mundo, mas não têm conta nos Estados Unidos;

Apaixonados pela bolsa americana que querem participar do maior mercado do mundo, sem a dor de cabeça de abrir uma conta em um banco americano;

Investidores que querem aproveitar o ótimo momento da renda fixa americana para construir uma renda em dólar

Quer fazer investimentos no exterior com segurança e rentabilidade? Clique aqui e faça sua inscrição gratuita para série sobre o tema

O que você vai aprender no treinamento?

AULA 1: Nesta aula, você vai entender a diferença entre a bolsa de valores americana e a bolsa de valores brasileira. Será seu primeiro passo para juntar-se aos mais de 800 mil brasileiros que descobriram a importância da diversificação internacional.

AULA 2: No segundo encontro, você aprenderá na prática o passo a passo para investir na sua primeira ação na bolsa americana – e em menos de 10 minutos.

AULA 3: Nesta aula, você vai aprender como montar uma carteira capaz de proteger seu patrimônio e diversificar seu capital. Esse é um passo fundamental para quem deseja encontrar caminhos para distribuir aplicações financeiras entre os diferentes ativos.

AULA 4: Na última aula, vamos liberar um presente exclusivo para quem está comprometido a alcançar a sua liberdade financeira com investimentos no exterior. Será a sua chance de entrar no mercado americano com o pé direito e sem pagar nada.

Ainda dá tempo de garantir seu presente exclusivo: clique aqui e inscreva-se no treinamento sem gastar nada