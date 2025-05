Selic vai parar nos 14,75%? Veja ações recomendadas para este cenário

Neste início de mês, o Copom optou por mais uma elevação de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, que agora está em 14,75% ao ano.

Embora o mercado ainda esteja dividido, a maioria dos analistas e gestores entende que essa alta pode marcar o fim do atual ciclo de aperto monetário.

Isso significa que, a partir daqui, a tendência pode ser de estabilização da taxa de juros, dependendo dos próximos dados econômicos.

Entre os que compartilham dessa visão está Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research.

Antes mesmo da decisão do Banco Central, Quaresma já defendia que esta deve ser a última alta dos juros.

E mais: a analista ainda apontou que, este cenário abre uma janela para investir em ações que podem se beneficiar de uma possível queda da Selic.

Nesse sentido, Larissa aposta que estas duas ações estão mais preparadas para “surfar” este momento.

Duas ‘pitadas de risco’ para buscar lucros com a virada da Selic

Larissa explica que após a última decisão do Banco Central a discussão agora deve ser quando os juros começam a cair.

Segundo o último Relatório Focus a Selic deve se manter nos atuais 14,75% até o final do ano.

Contudo, o mercado costuma antecipar movimentos, assim, a perspectiva de redução dos juros em um futuro próximo já deve trazer ventos positivos para um grupo específico de empresas: as cíclicas domésticas.

O desempenho dessas empresas está diretamente ligado ao ciclo econômico doméstico e à capacidade de consumo da população. Assim, em um cenário de escalada dos juros, as ações dessas companhias tendem a sofrer mais que outros papéis.

Em contrapartida, quando os juros caem e o consumo aumenta, o desempenho dessas empresas tende a melhorar. Consequentemente, suas ações podem performar melhor que ativos de outros setores.

Assim, para Larissa Quaresma, este momento de fim de ciclo de alta de juros é o timing ideal para “apimentar” a carteira, incluindo algumas ações sensíveis a juros.

Nesse contexto, a analista destaca duas empresas que mesmo ficando para trás em termos de valorização, apresentam sólido desempenho operacional e potencial de crescimento:

Grupo SBF ( SBFG3 ) : um player importante do varejo esportivo no Brasil. Com a expectativa de melhora no consumo e maior acesso ao crédito , a empresa pode se beneficiar diretamente de um cenário de juros mais estáveis;

Cosan (CSAN3) : um gigante do setor de utilities que se beneficia de sua diversificação e de um cenário macroeconômico mais previsível. Com sólida geração de caixa e boas perspectivas, é uma escolha que combina segurança e potencial de crescimento .

Além de serem duas ações que podem se beneficiar do fim do ciclo de alta de juros, Larissa explica que tanto as ações do Grupo SBF (SBFG3) quanto as da Cosan (CSAN3) estão em ótimo ponto de entrada, com desconto do preço dos papéis.

Por outro lado, a analista destaca que, mesmo diante da expectativa de um cenário mais positivo, o momento ainda pede ativos com “potencial de proteger o patrimônio investido e, ao mesmo tempo, gerar algum ganho de capital”.

Assim, além desses dois nomes, a analista acredita que outras oito ações podem trazer proteção e entregar bons resultados para o investidor este mês.

