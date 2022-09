Selic se mantém em 13,75% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 21, colocar fim ao ciclo de alta da taxa básica de juro da economia, a Selic, que está em 13,75% ao ano, após 12 altas consecutivas. A decisão já era esperada pelo mercado.

A interrupção do ciclo de alta na taxa de juro foi possibilitada pela desaceleração da inflação nos últimos meses. A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumula alta de 4,39% no ano e de 8,73% nos últimos 12 meses.

Aprenda a lucrar na renda fixa com a alta da taxa Selic: cadastre-se na masterclass gratuita “A janela da renda fixa”

A seguir, veja simulações de quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil na poupança, em um CDB, em um fundo DI e em um título do Tesouro Selic com a taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado.

Quanto rende R$ 5 mil na poupança, CDBs, fundo DI e Tesouro Selic?

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic (em R$) 6 R$ 5.238,94 R$ 5.236,28 R$ 5.287,35 R$ 5.243,43 R$ 5.252,84 12 R$ 5.473,55 R$ 5.483,12 R$ 5.590,48 R$ 5.496,80 R$ 5.517,20 18 R$ 5.690,12 R$ 5.726,56 R$ 5.892,44 R$ 5.744,38 R$ 5.777,46 24 R$ 5.900,35 R$ 5.978,53 R$ 6.207,84 R$ 5.999,18 R$ 6.046,76 30 R$ 6.117,07 R$ 6.215,71 R$ 6.507,63 R$ 6.238,62 R$ 6.300,68

Quanto rende R$ 10 mil na poupança, CDBs, fundo DI e Tesouro Selic?

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic (em R$) 6 R$ 10.411,53 R$ 10.406,41 R$ 10.494,58 R$ 10.413,44 R$ 10.432,40 12 R$ 10.947,10 R$ 10.966,24 R$ 11.180,96 R$ 10.993,60 R$ 11.034,40 18 R$ 11.380,25 R$ 11.453,13 R$ 11.784,87 R$ 11.488,75 R$ 11.544,92 24 R$ 11.800,69 R$ 11.957,05 R$ 12.415,69 R$ 11.998,35 R$ 12.093,51 30 R$ 12.234,13 R$ 12.431,42 R$ 13.015,26 R$ 12.477,23 R$ 12.601,37

Quanto rende R$ 15 mil na poupança, CDBs, fundo DI e Tesouro Selic?

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic (em R$) 6 R$ 15.716,82 R$ 15.708,83 R$ 15.862,04 R$ 15.730,29 R$ 15.758,53 12 R$ 16.420,65 R$ 16.449,36 R$ 16.771,44 R$ 16.490,40 R$ 16.551,60 18 R$ 17.070,37 R$ 17.179,69 R$ 17.677,31 R$ 17.233,13 R$ 17.332,37 24 R$ 17.701,04 R$ 17.935,58 R$ 18.623,53 R$ 17.997,53 R$ 18.140,27 30 R$ 18.351,20 R$ 18.647,12 R$ 19.522,88 R$ 18.715,85 R$ 18.902,05

Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente).

Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam.

Como fica a poupança com a nova taxa Selic?

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de imposto de renda, a poupança perde para quse todas as outras aplicações de renda fixa. A exceção são CDBs que rendem 90% do CDI em prazos de até 18 meses.

Onde investir para a reserva de emergência?



O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando a reserva de emergência, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.

Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.

Leia também: O que é taxa Selic e como ela funciona?