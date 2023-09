Selic caiu: é hora de trocar a renda fixa por fundos imobiliários?

O Banco Central (BC), anunciou, nesta quarta-feira, 20, que o Comitê de Política Monetária (Copom) realizou um novo corte de 0,50 p.p. (pontos percentuais) na Selic, levando a taxa básica de juros para 12,75%. Com o movimento, ativos fora da renda fixa voltam ao radar dos investidores, como os Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs). “É evidente que é hora de trocar renda fixa por ativos de maior risco. FIIs são uma boa opção porque, em geral, eles têm um quarto da volatilidade da Bolsa. Eles também se beneficiam de uma forma muito expressiva de um movimento de queda da taxa de juros”, explica Daniel Caldeira, gestor de fundos imobiliários da B.Side. Contudo, outros especialistas ouvidos pela EXAME Invest divergem sobre a questão da troca. Para Raphael Vieira, co-head de Investimentos da Arton Advisors, o ideal seria olhar a classe como uma possibilidade de diversificação e não de substituição. “Hoje, entendemos ser razoável uma parcela de 10% do patrimônio líquido do cliente em ativos imobiliários”, pontua. Seja na troca ou acréscimo, FIIs têm se mostrado uma boa opção. Até esta quarta, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) acumulava no ano alta de 12.47%, superando o Ibovespa, que registra no mesmo período uma valorização de 8,17%. Queda de juros e fundos imobiliários A alta expressiva do índice que mede os principais FIIs listados em Bolsa está intimamente ligada ao início do ciclo de corte de juros. Um dos motivos, segundo Marcelo Hannud, CEO Aurea Finvest, é o desconto que os fundos imobiliários sofreram com a renda fixa atrativa. “O investidor fica fazendo a conta de quanto rende o dinheiro dele em um título de renda fixa versus o que ele teria de aluguel, mais valorização de um ativo real. Então os FIIs sofreram demais e muitos deles estão com as suas cotas abaixo do valor patrimonial”, explica. Por conta disso, em sua visão, é uma boa hora para começar a investir nesses ativos que estão com valores descontados. “Sem dúvida, é hora de começar a fazer esse movimento, porque quando os juros caírem mais significativamente, os FIIs já vão ter recebido a sua apreciação devida”, acrescenta. Já Caldeira afirma que com os juros mais baixos, os ativos imobiliários e os FIIs alavancados se beneficiam porque conseguem tomar dívidas a custos menores e também quitar dívidas existentes, que ficam mais baratas, principalmente aquelas ligadas a CDI+ (Certificado de Depósito Interbancário). “Os FIIs também têm um fluxo de dividendo mensal, que muito investidor gosta e que facilita também para rebalancear a carteira. Sem falar que esses dividendos são isentos de imposto. Então, acho que os FIIs são uma ótima oportunidade para se posicionar nesse ciclo de queda da taxa de juros”, afirma. FIIs em relação ao CDI A pedido da EXAME Invest, a Economática realizou um levantamento dos 109 fundos imobiliários que compõem o Ifix. O estudo analisou o período entre 31 de dezembro de 2022 e 18 de setembro, computando o retorno em 2023, o dividend yield (dividendos pagos em 2023 dividido pelo preço de 18 de setembro) e o prêmio em relação ao CDI (performance do CDI em 2023 menos a performance do fundo neste ano). Como resultado, o fundo Hotel Maxinvest (HMTX), gerido pelo BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) lidera o ranking, pagando um prêmio de 38,57% a mais do CDI no mesmo período. Já em último lugar, aparece o Tordesilhas EI (TORD11), gerido pela Vórtx, que registra um prêmio de -77,84% em relação ao CDI nos meses analisados.  !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r

Fundo de tijolo versus fundo de papel

Os fundos de investimento imobiliários de papel são aqueles que investem em títulos de dívida do setor, CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) ou LCI (Letra de Crédito Imobiliária), por exemplo. Já os FIIs de tijolo, são aqueles que investem em ativos reais, como em shoppings ou edifícios.

No primeiro caso, os títulos estão atrelados à taxa de juros. Por conta disso, juros mais altos tendem a beneficiar essa modalidade. No segundo, o inverso acontece: os FIIs de tijolo se beneficiam da queda da Selic. A exemplo, para FIIs que investem em shoppings e ganham participações de vendas, juros mais baixos fomentam a economia, impulsionando o consumo.

Neste cenário de corte da Selic, os especialistas explicam que os fundos de tijolos estão na mira do mercado. “Ambos os tipos vão se beneficiar de uma queda da taxa de juros, mas, hoje, você encontra descontos maiores nos FIIs de tijolo, por conta do cenário de juros mais altos até o momento. Então talvez eu pesasse eles um pouco mais, mas não deixaria de lado os FIIs de papel”, pontua Caldeira.

Vieira também diz que percebe um movimento de transição de posição dentro das classes, com uma troca dos fundos de papéis para fundos de tijolos. “Gostamos do setor de logística e shoppings para os ativos de tijolo e olhamos algumas teses mais específicas de lajes corporativas a depender da localização e qualidade dos ativos”, comenta.

O especialista ainda acrescenta que a Arton Advisors gosta dos hedge funds imobiliários, já que eles carregam uma carteira de crédito e possuem operações imobiliárias como permutas, considerando ainda que estes fundos têm uma flexibilidade maior em seu regulamento para surfar diversas oportunidades no setor imobiliário.

Seguindo a mesma lógica dos outros especialistas, Hannud enfatiza que os FIIs de tijolos vão começar a ter uma “dobradinha de valorização do ativo em si”, ou seja, o valor intrínseco do ativo e o rendimento irão subir. “Os FIIs de papel são aqueles que estabelecem a remuneração. Portanto, a variável dos FIIs de papel já está estabelecida na largada, você não vai conseguir contar com a valorização real do ativo, só mesmo a renda que ele oferece”, finaliza.