Selic a 15% em 2025? Especialistas dizem onde investir em renda fixa

A renda fixa foi a classe favorita dos investidores brasileiros em 2024. É isso que mostra um levantamento criado pelo buscado Yubb, que revelou que os CDBs, o Tesouro Direto e as LCAs foram os títulos mais procurados no último ano.

O forte interesse ao longo do último ano não foi à toa: com a taxa na Selic nas alturas e as incertezas sobre a economia brasileira, os ativos mais seguros se tornaram um refúgio para as carteiras de investimentos.

E, em 2025, esse “boom” nos títulos de renda fixa tende a se repetir. Isso porque o cenário macroeconômico pode continuar bem desafiador neste ano.

Para ter ideia das turbulências que podem estar se aproximando, o Boletim Focus divulgado na última segunda-feira (7) já aponta para:

O IPCA a 4,99% no fim de 2025 – muito acima do teto da meta de inflação; e

A taxa Selic em 15% ao ano – se esse cenário se concretizar, esse será o maior patamar de juros dos últimos 19 anos, desde julho de 2006.

Se de um lado esse ambiente é bastante difícil para a economia, de outro, possibilita ganhos expressivos na renda fixa. Até mesmo investindo nos títulos públicos, que são considerados os mais seguros do país, é possível capturar um retorno “gordo”.

No Tesouro Selic, por exemplo, o investidor pode embolsar um ganho de mais de 1% ao mês no cenário atual. Enquanto isso, os indexados à inflação também têm gerado um brilho nos olhos: os retornos reais se aproximam de 8% ao ano.

Com esse potencial de lucros altos, todo o mercado está mirando nas oportunidades que a renda fixa está oferecendo.

LEIA MAIS: Onde investir em renda fixa em 2025? Veja o que dizem os especialistas neste evento gratuito.

Como buscar lucros neste ano com a renda fixa nos holofotes?

Nas últimas semanas, diferentes portais de economia reforçaram a atratividade da classe em 2025:

Fonte: E-Investidor (02/01/2025)

Fonte: InvestTalk (12/12/2024)

Fonte: Seu Dinheiro (26/12/2024)

Dado o cenário atual, diferentes especialistas defendem que os títulos de renda fixa são indispensáveis na carteira de 2025 tanto para proteger o patrimônio das instabilidades econômicas, quanto para buscar lucros com as taxas altíssimas.

No entanto, cabe lembrar que cada ativo tem suas particularidades e alguns valem mais a pena do que outros. Ou seja: não basta incluir qualquer título no portfólio e é preciso avaliar onde investir de forma fundamentada.

Para ajudar os leitores desta matéria que querem “surfar” o ano da renda fixa, o portal de notícias Seu Dinheiro vai reunir, em um evento online e gratuito, gigantes desse mercado para compartilharem quais são as tendências desses ativos em 2025.

O evento “Onde Investir em 2025” será veiculado nos dias 14, 15 e 16 de janeiro e terá um painel exclusivo para debater as melhores oportunidades na renda fixa em meio à Selic nas alturas.

Durante o bloco de renda fixa, que vai ao ar na próxima terça-feira (14), a jornalista e apresentadora Julia Wiltgen entrevistará três especialistas de peso:

Ulisses Nehmi , CEO da Sparta;

Roberto Elaiuy , gestor de renda fixa da Kinea; e

Christiano Clemente , CIO do Santander Private Banking.

O objetivo do programa é direcionar os investidores a tomarem decisões melhores com o portfólio no ano que está começando. A boa notícia é que é possível participar desse evento gratuitamente e saber quais são os melhores ativos para investir agora sem gastar nem um centavo.

ONDE INVESTIR EM 2025: RETIRE SEU INGRESSO GRATUITO AQUI

Renda fixa e outros 6 painéis: evento Onde Investir em 2025 acontece entre 14 e 16 de janeiro

O painel de renda fixa é um dos 7 blocos do evento Onde Investir em 2025, produzido pelo Seu Dinheiro. Além da conversa que reunirá Ulisses Nehmi, Roberto Elaiuy e Christiano Clemente, outras entrevistas do programa abordarão os temas:

Cenário macro e estratégia;

Fundos imobiliários;

Ações brasileiras;

Ações pagadoras de dividendos;

Investimentos internacionais; e

Criptomoedas.

Para participar do evento online e gratuito, basta retirar o seu ingresso clicando neste link ou no botão abaixo. As informações que você receberá ao longo dos três dias de evento podem ser decisivas para os seus investimentos em 2025.

EVENTO GRATUITO: GARANTA SUA PARTICIPAÇÃO AQUI

